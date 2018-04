Fake: Als X-Line wird der Picanto zum Bonsai-SUV, Offroadqualitäteten hat er aber nicht.

Diese Varianten sind laut Händlern besonders bei Kunden ab 50 Jahren gefragt, die in die Kleinstwagenliga wechseln. Bisher war die GT-Line Kias größeren Modellen Rio und Ceed vorbehalten.Der 1.0 T-GDI beschleunigt schnell auf Tempo 80, im ersten und zweiten Gang gibt der Turbomotor ein angenehmes Grollen von sich – der Dreizylinder läuft dafür aber nicht besonders vibrationsarm. Im Test verbrauchte der GT 6,2 Liter statt 4,5 Liter wie angegeben. Sein Gegner ist der Up GTI , mit dem der Kia gut mithält. Nur in der Spitze (180 km/h) ist der Koreaner 16 km/h langsamer als der VW . In der vorderen Sitzreihe ist auch für lange Passagiere genug Raum, hinten sollten wegen des knappen Knieraums nur Kinder über längere Distanzen Platz nehmen. Störend ist das harte Fahrwerk. Auf unebener Fahrbahn reagiert der Kia schnell zittrig. Verstärkt wird dieser Effekt durch die flachen 16-Zoll-Räder der GT-Line. Wer schön sein will, muss eben leiden.