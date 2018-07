Kia Sportage Facelift (2018): Test, Preis, Motoren, GT Line

Vorstellung: Veränderte Optik, neue Motoren

Kia folgt beim Facelift des Sportage dem Trend zu durchgehenden Rückleuchten. Das ging schnell: Nach nur zwei Jahren Bauzeit überarbeitet Kia den Sportage und bringt das Facelift im Herbst 2018 auf den Markt. Auf den ersten Bildern wirkt das Kompakt-SUV weniger gestaucht als der Vorgänger. An der Front fällt vor allem die neu gestaltete Frontschürze auf. Sie ist nun nicht mehr durch die Karosserie zweigeteilt. Das Tagfahrlicht wandert in die überarbeiteten Scheinwerfer, die seitlichen Elemente links und rechts an der Schnauze beherbergen nun nur noch die Nebelscheinwerfer. Am Heck ragen die Rückleuchten beim Facelift weiter nach vorn, eine Lichtleiste ersetzt die Chromleiste zwischen den Rückleuchten. Die Reflektoren ragen weiter in die Heckschürze und sind nicht mehr länglich sondern quadratisch gestaltet. Kias neue Antriebstechnologie "EcoDynamics+", ein Diesel-Mildhybrid auf 48 Volt-Basis, kommt beim Sportage zum ersten Mal zum Einsatz. Außerdem ersetzt ein 1,6-Liter-Diesel den bekannten 1,7-Liter-Selbstzünder.

Innenraum: Moderate Änderungen

Neue SUVs: Kompaktklasse (2018, 2019 und 2020) zur Galerie Um die Änderungen im Innenraum des Sportage zu sehen, muss man genau hinschauen. Das Lenkrad wird im Detail überarbeitet, die Grifffläche mit perforiertem Leder ist beim Facelift länger, die Knöpfe sind anders gestaltet und die Chromspange fällt länglicher aus. Der Bildschirm fürs Infotainment sitzt weiterhin mittig zwischen den Lüftungsdüsen, beim aufpreispflichtigen acht-Zoll-Touchscreen entfallen die seitlichen Tasten. Serie bleibt ein Display mit sieben Zoll Diagonale.

Fahren: Hybrid-Sportage schafft die 5 vor dem Komma

Der Stadtverkehr ist das Revier des Sportage mit Mildhybrid. Hier hilft das System spürbar beim Sparen.

AUTO BILD ist den neuen Kia Sportage als Mildhybrid-Diesel im Frankfurter Stadtverkehr gefahren. Beim Tritt aufs Gaspedal merkt man dem SUV seine 185 PS nicht unbedingt an. Sobald man vor einer roten Ampel auf die Bremse steigt, wird es aber spannend: Unter 30 km/h geht automatisch der Motor aus – und er bleibt ausgeschaltet, bis der Fuß wieder auf dem Gas steht. So ein Start-Stopp-System ist ja nicht neu, bei fast allen modernen Autos verabschiedet sich der Motor vor der Ampel in den Stillstand. Aber hier passiert es schon beim Ausrollen; dank 48-Volt-Bordnetz werden Lenkung und alles, was sonst noch summt und brummt im Auto, am Leben gehalten. Ob das den Verbrauch wirklich senkt? Ja! 5,7 Liter Diesel standen am Ende unserer Tour durch den Stadtverkehr auf dem Bordcomputer – Kia verspricht innerorts 6,2 Liter. Hier ist der Mildhybrid in Form.

Ausstattung: Mehr Assistenzsysteme

Den Innenraum des Sportage überarbeitet Kia mit dem Facelift lediglich moderat. Mit dem Facelift wächst die Auswahl an Assistenzsystemen für das SUV: Das aus dem Ceed bekannte teilautonome Fahren im Stopp-und-Go-Verkehr kommt natürlich auch im Sportage zum Einsatz. Außerdem bietet Kia eine Rundumsichtkamera und einen Müdigkeitswarner an. Neben fünf neuen Lackfarben gibt es auch neue Alufelgen zwischen 16 und 19 Zoll sowie neue Sitzbezüge in Schwarz-Grau.

Die höchste Ausstattungslinie GT Line hebt sich traditionell von den anderen Ausführungen ab. Sie rollt mit einem Kühlergrill in Hochglanzschwarz, Unterfahrschutz in Schwarz und Silber sowie Zierleisten in dunklem Chrom an Schwellern und Heckklappe. Innen gibt es bei der GT Line Ledersitze, unter anderem in den neuen Farbkombinationen Schwarz-Grau und Schwarz mit roten Ziernähten.

Motoren und Preise: Sportage als Diesel-Hybrid