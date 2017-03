Kia Stonic (2017): Erlkönig — 15.03.2017 Das Rio-SUV hat einen Namen Kia testet ein Kompakt-SUV. Der "Stonic" steht wahrscheinlich auf der Basis des neuen Rio. AUTO BILD hat neue Erlkönigfotos!

Z





Mögliche Premiere auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September 2017)

Der Kia Stonic tritt gegen den Nissan Juke an



Das Heck des Erlkönigs ist zurzeit noch besonders stark getarnt.

Autor: Peter R. Fischer

war ist der Name des neuen Kia-SUVs noch nicht ganz sicher, aber "Stonic" gilt als sehr wahrscheinlich. Angeblich haben sich die Koreaner diese Bezeichnung bereits schützen lassen. AUTO BILD hat neue Erlkönigfotos vom Kompakt-SUV auf Rio-Basis!Die Erlkönigfotos aus Schweden bekräftigen die Vermutung, dass der Stonic auf der Plattform des neuen Kia Rio steht. Vor allem C-Säule und hintere Seitenfenster erinnern an den Kompakten. Auch die Felgen stammen vom Rio.Als besonderes Designmerkmal dienen offenbar die Scheinwerfer , die sehr hoch angebracht sind und die Nase des SUVs stämmig aussehen lassen. Ansonsten wirkt die Formensprache unter der Tarnung recht konventionell und erinnert an die Silhouette Mazda CX-3 . Die stark getarnte Heckpartie des Erlkönigs lässt noch keine Rückschlüsse aufs Design zu. Antriebsseitig dürfte es verschiedene Turbomotoren vom Rio zum Einsatz kommen. Vermutlich bietet Kia den Stonic optional auch mit Allradantrieb an. Mögliche Gegner: Nissan Juke oder auch das kommende Polo-SUV . Der Kia Stonic wird voraussichtlich auf der IAA in Frankfurt präsentiert.