Kia Stonic: Kaufberatung

or der SUV-Schwemme waren die meistverkauften Neuwagen in Europa Kleinwagen. Kein Wunder, schließlich sind die Vier-Meter-Mobile dank ansprechendem Fahrverhalten, modernen Helferlein sowie optionalen Komfort- oder Luxusextras längst vollwertige Autos und nur noch selten blecherne Sparbüchsen. Aber den modischeren SUV können die Kleinen, zumindest in der Kundengunst, wenig entgegen setzen. Um im Segment der zahlenmäßig zwar starken, aber nur wenig Rendite abwerfenden Kleinwagen nicht den Anschluss zu verlieren, setzen die Hersteller deshalb auf kostengünstige Abwandlungen, die zumindest einen Hauch von SUV versprechen. In diesem Bereich nehmen wir uns den Kia Stonic vor und prüfen, ob hier in erster Linie der Preis angehoben wurde – beim 84-PS-Basisbenziner um 2300 Euro – oder ob auch darüber hinaus ein Mehrwert entstanden ist.