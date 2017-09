Kinder richtig anschnallen — 14.10.2010 Willi Weitzel erklärt das Anschnallen Alarmierend viele Kinder in Deutschland sind im Auto schlecht oder gar nicht gesichert. Der Film "Kinder – Richtig anschnallen!" soll Eltern und Kinder zum Umdenken bewegen.

er Automobilclub von Deutschland (AvD), die Allianz und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) haben in Zusammenarbeit mit dem TV-Moderator Willi Weitzel einen Film mit dem Titel "Kinder – Richtig anschnallen!" produziert. Weitzel beantwortet in dem Film Kindern alle Fragen rund um den Sicherheitsgurt. Der Film wird allen 36.000 Schulen in Deutschland und der Polizei zur Verfügung gestellt und richtet sich speziell an Kinder zwischen sechs und 12 Jahren und deren Eltern. In Deutschland werden bei Unfällen jährlich über 10.000 Kinder im Auto verletzt. 2008 erlitten rund tausend Kinder als Mitfahrer schwere und schwerste Verletzungen. Dies ermittelte das Statistische Bundesamt.Häufige Ursache: In der Altersgruppe zwischen sechs und 12 Jahren sind außerorts 37 Prozent und innerorts 42 Prozent der Kinder nicht in einem altersgerechten Rückhaltesystem oder auch gar nicht gesichert. In der Altersgruppe bis 6 Jahre hingegen ist nahezu jedes Kind richtig gesichert (98 Prozent). "Das richtige Sichern von Kindern im Auto könnte so viel Leid ersparen. Viele Eltern unterschätzen völlig das Risiko eines nicht richtig gesicherten Kindes. Der Film wird hoffentlich viele Kinder und Eltern überzeugen", sagt DVR-Geschäftsführerin Ute Hammer. AvD-Vizepräsident Frank-Rainer Nitschke ergänzt: "Nicht als Fußgänger , sondern als Mitfahrer in einem Pkw haben Kinder das größte Unfallrisiko. Das möchten wir mit dieser Kinder-Sicherheitsaktion ändern".