Drei Modelle fielen mit dem Ergebnis "mangelhaft" im Kindersitz-Test 2018 durch. Beim Concord Ultimax i-Size riss die Gurthalterung während des Frontalaufpralls, dadurch zerbrach die Sitzschale in mehrere Teile. Das Fazit des ADAC ist klar: "In diesem Kindersitz hätte ein Kleinkind kaum Chancen, bei einem Unfall unverletzt aus dem Auto herauszukommen", heißt es dazu in einer Meldung des Automobilclubs. Der Hersteller Concord reagierte bereits und kündigte an, den Sitz nicht weiter zu produzieren. Zwei weitere Kindersitze fielen im Test wegen zu hoher Schadstoffbelastung durch. Der Avionaut Ultralite enthält ADAC und Stiftung Warentest zufolge zu viel TCPP, ein Flammschutzmittel, das als bedenklich gilt. Der Jané Gravity wies erhöhte Naphtalin-Werte auf, ein Stoff, der in Verdacht steht, Krebs auszulösen. Der mit der Testnote "ausreichend" versehene Kindersitz im Test, der Chicco Cosmos ist mit einem Preis von 119 Euro gleichzeitig der günstigste Sitz im Test. Er bekam vor allem wegen des erhöhten Verletzungsrisikos bei Frontal- und Seitencrashs, mangelnder Stabilität und der komplizierten Bedienung Punktabzüge.