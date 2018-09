N

Kindersitz-Gruppe Körpergewicht des Kindes Altersbereich Gruppe 0/0+ (Babyschale) bis 13 Kilogramm bis 15 Monate Gruppe 0/1 bis 18 Kilogramm bis 3 Jahre Gruppe 1 9 kg – 18 kg 9 Monate – 3 Jahre Gruppe 2/3 15 kg – 36 kg 3 – 12 Jahre Gruppe 1/2/3 9 kg – 36 kg 9 Monate – 12 Jahre

ur im richtigen Kindersitz ist Ihr Kind im Auto auch sicher. Und das Gesetz erlaubt keine Ausnahmen: Bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder einer Körpergröße von 150 cm muss jedes Kind in einem Kindersitz sitzen, wenn es sich in einem Auto befindet ( Infos zur ECE-44/03- und i-Size-Norm ). Welcher Sitz für das Kind passend ist, richtet sich nach Alter, Gewicht und gegebenenfalls der Größe des Kindes. Bis zum 12. Monat oder einem Gewicht von neuen Kilo schreibt der Gesetzgeber einen rückwärtsgerichteten Transport vor, die i-Size-Norm fordert es sogar bis zum 15. Monat. Am sichersten ist es, Kinder sogar bis zum Alter von vier Jahren in einem Reboarder mitzunehmen. Der Grund: Die meisten Unfälle im Straßenverkehr sind Frontalcrashs. Durch die rückwärtsgerichtete Position wird die Halswirbelsäule des Kindes geschützt.