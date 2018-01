Kleine SUVs gegen Kompakte: Test — 23.01.2018 Hoch sitzen, besser fahren? Ein Kompakter passt immer. Jetzt kommen die kleinen SUVs. Sind sie besser als die Bestseller? Wir machen den Test in sechs Markenduellen.

Die SUVs sind mitten im Markt angekommen



Qual der Wahl: Bei vielen Herstellern gibt es neben dem Kompakten auch ein SUV in hnlicher Gre.

Gerald Czajka Fazit Das Ergebnis fllt denkbar knapp aus. Noch knnen sich die klassischen Kompakten behaupten. Doch die kleinen SUV rtteln heftig an ihrem Thron. Besonders wenn sie auf nicht notwendigen Allrad verzichten, stellen sie bei Renault schon jetzt die bessere Wahl, bei Citron und Mazda reicht es zu einem Unentschieden. Zwischen Kompakten und kleinen SUV wird es also auf jeden Fall spannend bleiben.



Autoren: Gerald Czajka, Manfred Klangwald, Joachim Staat

er Mensch will nach oben ans Licht, zur Freiheit. Fast ein biologisches Grundgesetz, das jetzt offenbar auch fr Autofahrer gilt. Immer mehr Kufer wollen auf die modischen Hochsitze: SUVs sind begehrt wie nie, keine andere Klasse hat im vergangenen Jahr so rasant zugelegt wie die pummeligen Riesen. Mehr als jedes dritte Neufahrzeug zhlt inzwischen zur Kategorie der SUVs, die bekanntermaen die Geschmcker spalten. Zu schwer, zu durstig, zu teuer diese Nachteile sind nicht wegzudiskutieren. Das passende Auto fr den Klimaschutz sieht anders aus. Doch was den Umweltbewussten ein Dorn im Auge ist, gefllt immer mehr Kufern.Zudem ist das Angebot in den letzten Jahren schnell gewachsen. Waren die Offroader frher oft schwere und teure Allradler, machen inzwischen kompakte das Gros im Angebot aus. Audi Q2, Renault Captur oder der Mazda CX-3 haben etwa das Format eines Golf und zeigen deutlich: Lngst sind die SUV mitten im Automarkt angekommen. Wenn die modernen Hochsitze so gro sind wie ein Golf, knnen sie den bekannten Kompakten dann schon ersetzen? Immer mehr Hersteller stellen ihrem beliebten Fnftrer ein SUV an die Seite, der die Kufer im Laden grbeln lsst: Greifen sie nun zum bewhrten Fnftrer, oder whlen sie den vergleichbaren Hochsitz mit seinen bekannten Vorteilen: dem bequemen Einstieg, der rckenfreundlichen Position hinterm Lenkrad und dem modischen, weil angeblich cooleren Look? AUTO BILD hat sechs dieser markeninternen Gegner verglichen: Darunter bei VW den Golf mit dem T-Roc, bei Hyundai den i30 mit dem neuen Kona. Und den Mazda 3, der in der Kundengunst vom CX-3 berholt worden ist.Es geht bei den Duellen um Raumangebot, Nutzwert, Komfort, Fahrleistungen, Luxus und vor allem die Kosten. In Cent pro Kilometer fassen wir alle anfallenden Posten ber vier Jahre Haltedauer zusammen, vom Kaufpreis bis zum Restwert. Wovon hat der Kufer am meisten? Und begrndet hohes Sitzen wirklich die hhere Form des Autofahrens?