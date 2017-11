Kleinwagen: Kaufberatung — 24.11.2017 Zehn Kleinwagen im Check Fast drngt sich der Eindruck auf, Autohersteller produzieren nur noch SUVs und Crossover. Mitnichten! Auch die Klasse der Kleinwagen bietet viele neue Highlights. Hier die Top 10 von AUTO TEST!

W

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST

Die zehn meistverkauften Kleinwagen im Check zur Galerie

Autoren: Alexander Bernt, Andr Huster

er ein zeitgemes Auto zu gnstigen Konditionen sucht, der stt unweigerlich auf das Segment der Kleinwagen und zugleich auf eine gigantische Auswahl. In kaum einer anderen Fahrzeugklasse buhlen so viele verschiedene Modelle um die Gunst der Kufer. Zudem haben Kleinwagen in den letzten Jahren stetig Marktanteile hinzugewonnen.Der Kauf eines Neuwagens will besonders gut durchdacht sein. Entscheidend sind dabei immer ganz individuelle Bedrfnisse. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welcher Kleinwagen zu Ihnen passt und welcher nicht. Denn entscheidet sich der Kufer fr den Richtigen, steht einer langjhrigen Beziehung nichts mehr im Wege.