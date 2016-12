Kleinwagen-Neuheiten 2017, 2018, 2019 und 2020 — 28.12.2016 Diese Kleinen kommen groß raus Der neue Suzuki Swift, Ford Fiesta, Nissan Micra, Seat Ibiza und VW Polo – AUTO BILD zeigt die kommenden Kleinwagen-Stars!

I

Autor: Michael Gebhardt

m quirligen Stadtverkehr und vor allem bei der Parkplatz-Suche sind sie die Helden: Kleinwagen. Wo man mit großen Limousinen und SUVs ewig rangiert, flitzen sie ganz schnell in die Lücke. Und heutzutage sind Kleinwagen auch keine Verzichtserklärungen mehr, denn immer mehr Hersteller bringen Extras aus höheren Klassen auch in ihre Einstiegsmodelle – vom Internet bis zur Lenkradheizung. Sogar der Fahrspaß kommt nicht zu kurz, denn leichte Kleinwagen kommen auch mit weniger starken Motoren ordentlich in Schwung. AUTO BILD zeigt, was neben den Neuauflagen von VW Polo Ford Fiesta und Skoda Citigo noch alles in den Startlöchern steht!