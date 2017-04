Klitschko-Gegner Joshua: Range Rover — 28.04.2017 Ein Power-Range für Klitschkos Gegner Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua – das ganz große Ding im Boxen vor 90.000 Zuschauern im Wembley Stadion. Das fährt Dr. Steelhammers Kontrahent!

90.000 Zuschauer live im Londoner Wembley Stadion, je 20 Millionen Euro Gage für beide Kämpfer, 48 Millionen Euro Gesamtumsatz: Das Comeback von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko gegen den Briten Anthony Joshua ist ein Kampf der Superlative. Mit 41 Jahren will sich "Dr. Steelhammer" gegen seinen fast 15 Jahre jüngeren Gegner aus Großbritannien den WBA-Titel zurückholen. Joshua konnte noch vor dem Fight einen auf ihn zugeschnittenen Range Rover SV Autobiography in Empfang nehmen. Der ist eines Champions durchaus würdig: Mehr als 550 PS stecken in seinem Fünfliter-V8-Supercharger, die Ausstattung bietet diverse luxuriöse Extras, wie etwa einen Champagner-Kühler im Fond. Preis: umgerechnet 184.000 Euro.