Knaus BoxStar: Wohnmobil-Test

ertstabilität hat einen Namen: Wohnmobil ! Denn der Run auf mobile Wohnungen treibt auch auf dem Gebrauchtmarkt die Preise nach oben. Beispiel gefällig? Dieser Box Star 540 von Knaus: bald fünf Jahre alt, 80.000 Kilometer auf dem Zähler – und im Fenster eine Preisforderung von über 30.000 Euro! Wie bitte? Der geneigte Kun de reibt sich die Augen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der kurze Kasten für diesen Preis weggeht, ist gar nicht so gering. Warum? Weil die Hersteller allgemein mit dem Bau neuer Fahrzeuge kaum hinterherkommen und weil speziell ausgebaute Kastenwagen auch noch so schön alltagstauglich sind. Knaus liegt in dieser Klasse nach Pössl momentan auf Platz 2 in Deutschland. Klar, dass viele Interessenten genau so ein Auto suchen – was die Preise weiter treibt. Lohnt sich so ein Kauf trotzdem?

Der BoxStar bringt Freude an schlauen Detaillösungen

Genug Platz: Küchenzone mit drei Flammen, erhöhtem Spülbecken und Erweiterung. Das ist er: Auf kurzen 541 Zentimetern Außenlänge baut der Knaus BoxStar 540 als eben noch stadttaugliches Reisemobil auf hunderttausendfach bewährter Kosten: Knaus BoxStar 540 (96 kW/130 PS) Unterhalt Testverbrauch 8,5 l Diesel/100 km CO2 186 g/km Inspektion 350 bis 700 Euro Haftpflicht* 282 Euro Teilkasko* 313 Euro Vollkasko* 759 Euro Kfz-Steuer (Wohnmobil über 2,8 Tonnen) 230 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 660 Euro Anlasser (AT) 466 Euro Steuerkette 522 Euro Wasserpumpe (AT) 570 Euro Bremsscheiben und -klötze, vorne 707 Euro 4 Sommerreifen 225/70 R 15 C 560 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Beitragssatz 100 Prozent **Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger Auf kurzen 541 Zentimetern Außenlänge baut der Knaus BoxStar 540 als eben noch stadttaugliches Reisemobil auf hunderttausendfach bewährter Fiat Ducato-Technik auf. Hinter der unscheinbaren, mit Polytherm gedämmten Blechfassade steckt ein vollwertiger Innenausbau mit reichlich Stau- und genügend Bewegungsraum für zwei Personen. Der BoxStar 540 ist ein Fall für Singles oder Paare, die einen kompakten Begleiter mit einem deutlichen Plus an Raum gegen über VW California oder Mercedes Marco Polo suchen und Freude an schlauen Detaillösungen haben. Der Küchenblock ragt zwar relativ weit in die Öffnung der Schiebetür, bietet zum Ausgleich aber erstaunlich viel Arbeitsfläche zum Kochen. Optisch markant und zugleich praktisch ist das deutlich erhöht eingebaute Edelstahl-Rundspülbecken, in das selbstverständlich auch ein klassisches Nudelsieb hineinpasst. Der Dreiflammenkocher liegt etwas tiefer, zusätzliche Arbeitsfläche klappt bei Bedarf an der Seite aus. Das quer eingebaute Heckbett mit Zwei-Zonen-Kaltschaummatratze ist 1,92 Meter lang und 1,40 breit, eignet sich also auch für groß gewachsene Reisende. Die praktische zweite Notkoje für Gäste oder Kinder in Form einer erweiterbaren Dinette ist jedoch nicht immer an Bord: Sie war seinerzeit nur als Mehrausstattung lieferbar.

Der Innenraum besticht durch Kreativität

Die Schiebejalousie dient als Baderweiterung zum Duschen – nur der Durchgang ist dann zu. Das kann er: Viel Wohnwert auf wenig Fläche unterbringen. Die Knaus-Piloten sitze sind zum Wohnbereich drehbar, an das offene Fahrerhaus schließt sich eine Halbdinette mit bequemen Polstern und zwei gurtgesicherten Sitzplätzen an. Nasszelle und Küche liegen sich vor der Hinterachse gegenüber und sind ebenfalls keinesfalls knäppliche Notlösungen. Ganz im Gegenteil, es steckt viel Kreativität in diesem Innenraum: Durch verschiedene Klapp-, Auszieh- und Schiebefunktionen können Tisch, Kochzeile und Bad mit wenigen Handgriffen bedarfsgerecht erweitert bzw. zurückgebaut werden. Das Raumbad nutzt durch eine halbkreisförmige, schienengeführte Schiebejalousie clever die allerletzten Zentimeter bis an den Küchenblock und demonstriert, wie viel Duschraum auf so geringer Grundfläche machbar ist. Okay, das geht auf Kosten der Bewegungsfreiheit und braucht etwas guten Willen: Wer duscht, versperrt den Durchgang zu Küche und Bett. Stärken Schwächen handliche Abmessungen teuer als Gebrauchtwagen solider und praxisgerechter Ausbau nicht familientauglich sehr wertstabil überholte Abgasreinigungstechnik sparsamer Dieselmotor keine Assistenzsysteme karge Sicherheits-Grundausstattung Gar keine Gewöhnung fordert dagegen der Einrichtungsstil: Hell und freundlich wirkende Möbeloberflächen in Ulme, ein zeitloses Polsterdesign und das aufwendige LED-Lichtkonzept unterscheiden sich nicht groß von aktuellem und gehobenem Neuwagen-Standard. Auch am Stauraum in diversen Ablagen, Fächern und Schränken fehlt's hier nicht. Vor allem scheint der junge Gebrauchte in seinem ersten Leben gut behandelt worden zu sein: Klapperfreie Einbauten, tadelloses Furnier und sanft schließende Schub laden sprechen für die Sorgfalt des Vorbesitzers. Für angenehme Temperaturen an Bord sorgt die Kombination aus Fahrerhaus-Klimaanlage, Truma-Combi-4- Standheizung und zwei Dachluken. Damit die nächsten Besitzer immer auf Kurs bleiben, spendierte der Anbieter, die Firma AL-CAR in Ratzeburg, dem gebrauchten BoxStar nachträglich ein fest verbautes Infotainmentcenter mit Navigationssystem und Rückfahrkamera. Interessenten können theoretisch noch von der fünfjährigen Knaus-Dichtigkeitsgarantie profitieren – es spricht jedoch nichts dafür, dass dies nötig wäre.

ESP, ASR und Beifahrerairbag waren aufpreispflichtig