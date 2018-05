Knaus, Hobby, Malibu: Wohnmobil-Test

W

enn Deutschland um einen Kompromiss ringt, kommt oft wenig Visionäres raus. Doch wir sind nicht in Berlin, sondern testen Wohnmobile , diesmal im Pfälzer Wald und in den Vogesen: Und hier beweist sich, dass in der Mitte eben längst nicht alles gleich ist. So ähneln sich zwar Knaus und Malibu beim Grundriss, doch der Testwagen von Hobby geht das Thema völlig anders an. Für die Käufer ist das ein Glück: Sie können wählen. Denn so populär die Klasse der Teilintegrierten ist, so unterschiedlich wirken die Konzepte im Reise-Alltag. Da herrscht nicht das Diktat der Gleichmacherei, auch wenn unser Test-Trio auf den Fotos zunächst nur Unterschiede im Detail zeigt.