Früher waren sie Standard, heute sind sie etwas aus der Mode gekommen: Alkoven-Wohnmobile. Bei AUTO BILD REISEMOBIL kann der neue Knaus Live Traveller im Dauertest zeigen, was in ihm steckt.

D as ist eine Premiere im Dauertest-Fuhrpark von AUTO BILD REISEMOBIL: Nach zahlreichen as ist eine Premiere im Dauertest-Fuhrpark von AUTO BILD REISEMOBIL: Nach zahlreichen Kastenwagen , Teil- und Vollintegrierten stressen wir nun erstmals einen klassischen Alkoven. Aber nicht irgendeinen, sondern das neueste Wohnmobil von Knaus. Sein Name: Live Traveller. Moment mal – Traveller? Da klingelt es doch! Stimmt, der Name ist altbekannt: Mit dem Alkovenmodell Traveller stieg die Wohnwagenmarke Knaus 1988 ins Reisemobilgeschäft ein. Seitdem ist der Traveller auch als Gebrauchter ein beliebter Klassiker. Für das Modelljahr 2018 ließ Knaus eine umfassende Renovierung springen, mit dem Vornamen Live soll er wieder mehr Einsteiger ansprechen. Und da diese jüngeren Camper vor allem übers Leihgeschäft kommen, bietet Knaus den Live Traveller mit speziellen Ausstattungen an. Genau so ein Vermieter-Mobil haben wir uns ausgesucht.

Ausreichend Platz auch für vier Erwachsene

Technische Daten Motorisierung Fiat MultiJet II 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 380 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 145 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6500/2340/3190 mm Radstand/Bereifung 3450 mm/225/75 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3083/417 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holz Stärke Wand/Dach/Boden 31 mm/32 mm/40 mm Isolierung Wand/Dach/Boden EPS/EPS/EPS Liegefläche Front L x B 2015 x 1565 mm Liegefläche Mitte L x B 1750 x 1220-1030 mm Liegefläche Heck L x B 2115 x 735 und 1940 x 745 mm Kühlschrankvolumen/Gefrierfach 184/35 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 80 Ah Frisch-/Abwassertank 124/101 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 6 Preis/Testwagenpreis ab 52.490 Euro/71.093 Euro Testverbrauch 12,4 l/100 km Kilometerstand bei Testbeginn 32 km Wir wollen wissen, was ihn vom Endkunden-Modell unterscheidet. Ist er praktischer, solider, müheloser bedienbar? Sollte man sich so einen als jungen Gebrauchten schnappen? Die ersten Reaktionen der Kollegen sind schon mal positiv. Beim Betreten nimmt der kompakte Knaus mit großzügigem Raumgefühl für sich ein. Selbst wenn sich vier Erwachsene im Auto aufhalten, kommt kein Völlegefühl auf. Klasse fanden bisher alle Benutzer die seitliche Serviceklappe, von der aus alle Auslässe und der Stromanschluss zentral zu bedienen sind. Apropos Bedienung: Die zahlreichen Erklär-Aufkleber freuen nicht nur Camping-Novizen. So hat der Fahrer links oben in der Windschutzscheibe sofort die wichtigsten Maße des Mobils im Blick. Ebenfalls clever: Der Frischwasser-Einfüllstutzen steckt im Gaskasten – damit ihn keiner mit dem Kraftstoff-Stutzen verwechselt. Alles ganz easy? Fast: So ist trotz Vermieterpaket nur ein einfaches Radio verbaut. Kein Navi , keine Rückfahrkamera – wir kennen nicht wenige Familien, denen das die große Reise vermiesen würde. Auch wenn das Rangieren bei 6,50 Meter Länge und dank des kleinen Wendekreises kein Drama ist.

Reagiert sensibel auf Seitenwind