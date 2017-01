Knaus Saint & Sinner — 13.01.2017 Erstes Wohnmobil auf VW Crafter Lange wurde gerätselt, welcher Wohnmobilhersteller sich als Erster den neuen VW Crafter als Basisfahrzeug schnappt. Knaus, als einer der größten Hersteller, hat zugeschlagen – und zeigt auf der CMT in Stuttgart eine Studie.

N

Mehr zum Thema: Alle Infos zum VW Crafter





Im Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Autor: Helene Schmidt

och vor der offiziellen Markteinführung des Crafters im März, stellt der Reisemobilbauer aus Jandesbrunn auf der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart (14. bis 22 Januar) die Wohnmobil -Studie Saint & Sinner vor. Dabei ist davon auszugehen, dass Knaus es mit der Studie durchaus ernst meint. Denn auf Fiat Ducato-Basis ist der Saint & Sinner auf der CMT bereits bestellbar und soll ab Spätsommer ausgeliefert werden. Gut möglich also, dass der Saint & Sinner auf Crafter-Basis etwa bis zum Caravan Salon im August die Serienreife erreicht haben wird.Die Fakten zur Studie: Technische Basis des Wohnmobils ist ein 2,58 Meter hoher Crafter 35, der insgesamt 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht – und damit sehr gute Zuladungswerte erreicht. Der neu entwickelte Vierzylinder-Diesel liefert 140 PS und erreicht mit Partikelfilter und SCR-Harnstoff-Abgasnachbehandlung die aktuelle Schadstoffnorm Euro 6 . Eine umfangreiche Sicherheitsausstattung wie beispielsweise ESP , Seiten- und Kopf-Airbags, Spurhalte- und Seitenwind-Assistent, Abbiegelicht sind beim jüngsten Volkswagen ebenfalls verfügbar.Im Innenraum befindet sich im Heck ein 1,44 Meter breites Doppelquerbett mit Mehrlagen-Kaltschaummatratze. Ein vollwertiges Raumbad, eine Sitzbank und eine Küche mit Zweiflammen-Gasherd sowie ein halbhoch montierter 90-Liter-Kühlschrank sind ebenfalls an Bord. Die Sitzbank lässt sich verbreitern, der Tisch ist erweiterbar. Zusammen mit den drehbaren Pilotsitzen bietet der Knaus-Kastenwagen vier Personen eine Sitzgelegenheit.Das Außendesign – oberhalb der Türgriffe weiß, unterhalb rot – soll an die horizontale Zweifarbigkeit historischer und aktueller VW-Mobile erinnern, etwa dem T6 California. Die beiden Farbtöne finden sich übigens auch bei der Innenausstatung wieder, wobei auf das weit verbreitete Holzdekor verzichtet wurde. Stattdessen werden Hochglanzoberflächen verwendet.