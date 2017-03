Kombis: Saab 9-3 & Co im Gebrauchtwagen-Test — 31.03.2017 Gebrauchte Modekombis im Check Individualität muss nicht teuer sein. Im Gegenteil, diese drei Kombis locken mit Dumpingpreisen. Doch ist das Risiko kalkulierbar?

Die drei Kombi-Exoten sind günstig zu haben



Den Lancia Lybra sollte ab 1999 auf Biegen und Brechen der große Markengeist vergangener Tage umwehen.

Technische Daten Lancia Lybra SW 1.9 JTD Jaguar X-Type Estate 2.0 D Saab 9-3 Sportcombi 1.9 TID Motor Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 2 pro Zylinder/1 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1910 cm³ 1988 cm³ 1910 cm³ Leistung 85 kW (115 PS) bei 4000/m 96 kW (130 PS) bei 3800/min 110 kW (150 PS) bei 4000/min Drehmoment 275 Nm bei 2000/min 330 Nm bei 1800/min 320 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 190 km/h 198 km/h 200 km/h 0–100 km/h 11,6 s 10,2 s 10,2 s Tank/Kraftstoff 60 l/Diesel 62 l/Diesel 58 l/Diesel Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderra Sechsgang manuell/Vorderrad Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4466/1743/1470 mm 4716/1789/1483 mm 4654/1782/1507 mm Kofferraumvolumen 420-1300 l 445-1415 l 419-1273 l Leergewicht/Zuladung 1425/450 kg 1559/516 kg 1535/565 kg

Autor: Malte Büttner Fazit Schön, diese Exoten noch mal gesehen zu haben. Vielleicht das letzte Mal, Lybra und X-Type sind bald weg. Der 9-3 hat seine Fans. Alle drei zeigen trotz Unzulänglichkeiten eigenen Charakter. Eine Eigenschaft, die heute selten wird.



y ... wie? Selbst auf den Fluren der AUTO BILD-Redaktion ist nicht jedem klar, was noch mal ein Lancia Lybra war. Und auch Jaguar X-Type und Saab 9-3 werden bald vergessen sein. Dabei stellte das Trio vor zehn bis 15 Jahren noch die Individualisten der Mittelklasse. Heute sind die 3er-BMW-, Audi-A4- und Mercedes-C-Klasse-Konkurrenten aus dem Straßenbild nahezu verschwunden. Die letzten Überlebenden gibt es fast geschenkt.Ob Rundscheinwerfer mit Chromrahmen beimoder riesige Holzpaneele im Innenraum des: Retrostyling altert im Zeitraffer und wirkt heute ungewohnt vorgestrig. Der schlichterekommt mit seiner bulligen Dachform zeitloser und aktueller daher. Das spüren Interessenten, wenn auch auf niedrigem Niveau, ebenfalls bei den Preisen. Die billigsten Lancia und Jaguar gehen fast für Dreistelliges über den Tresen, der Schwede rutscht kaum unter 2500 Euro. So oder so: Viel günstiger ist Individualismus auf der Straße fast nicht zu finden.