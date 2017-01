Kompaktklasse-Neuheiten bis 2020 — 20.01.2017 Focus, Giulietta, A-Klasse, A3 & Co 2017 kommen der neue Honda Civic und der Ford Focus. Ein Jahr später starten Giulietta, A-Klasse und Golf und 2020 folgt der A3. Alle Kompakt-Neuheiten.

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt

Die Kompaktklasse zählt zu den am härtesten umkämpften Fahrzeugsegmenten. In diesem Umfeld muss sich der A3 noch ein paar Jahre behaupten. Der Start der neuen Generation wurde gerade auf 2020 verschoben. Schon Anfang 2017 wird der Platzhirsch VW Golf überarbeitet, in den nächsten Jahren starten die neuen Generationen von Honda Civic BMW 1er und Mercedes A-Klasse . Auch die Franzosen wollen sich mit den neuen Citroën C4 und Renault Mégane ein größeres Stück vom Kuchen schnappen. Bis 2018 muss der Golf seine Position verteidigen, dann erscheint der Golf 8. Er basiert weiterhin auf dem modularen Querbaukasten. Reicht das, um die immer stärker werdenden Konkurrenten in Schach zu halten? Und was plant Skoda mit dem Rapid Spaceback