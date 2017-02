Krasse Leichenwagen weltweit — 06.02.2017 Im Nissan Leaf auf die letzte Reise Umweltfreundlich zur letzten Ruhestätte: In London gibt es einen Nissan Leaf als Leichenwagen. AUTO BILD zeigt die krassesten Autos für die letzte Fahrt zum Friedhof!

Mehr geht nicht: Mit dem Rolls-Royce-Phantom in der Langversion geht es mit Prestige in Richtung Friedhof.

er still zur letzten Ruhe fahren möchte, der kann das jetzt auch in einem Nissan Leaf tun. Die Londoner Firma Leverton & Sons hat sich das japanische Elektroauto nach eigenen Angaben zum Mobil für die letzte Reise umbauen lassen, um der steigenden Nachfrage der Kundschaft nach Kostendisziplin Rechnung zu tragen. Schließlich muss zusätzlich zum finanziellen Aufwand für die Beerdigung für jede Fahrt mit einem Verbrenner in der britischen Metropole auch noch Innenstadtmaut entrichtet werden. E-Autos sind davon ausgenommen. Außerdem biete der Leaf den Vorteil, London nicht noch zusätzlich mit Abgasen und Lärm zu verschmutzen. Das berichtet Bestatter Richard Putt von Leverton & Sons im folgenden Video:Umbauspezialist RemetzCars hat für den Limousinenservice Van der Lans & Busscher B.V. in den Niederlanden ein Tesla Model S um 80 Zentimeter auf nunmehr 5,57 Meter verlängert. Im E-Auto für den letzten Weg ist für den gebührenden Abschied ab der B-Säule fast alles verglast. Perfekt also für die prestigeträchtige, aber umweltfreundliche Fahrt zum Friedhof – bei der die Hinterbliebenen noch mal einen letzten Blick erhaschen können.Einen Edel-Fuhrpark der anderen Art betreibt ein weiteres Londoner Bestattungsunternehmen: 39 Limousinen von Bentley bis Rolls-Royce bietet A. W. Lymn für Beerdigungen an. Highlight ist ein Roll-Royce Phantom, der von der italienischen Karosserie-Schmiede Biemme Special Cars zum Leichenwagen umgebaut wurde. Preis: umgerechnet 641.000 Euro! In Italien tummeln sich erstaunlich viele Spezialfirmen für besondere Umbauten: Ob Maserati Quattroporte oder Lamborghini Ghibli – auf Wunsch wird beinahe jedes Fahrzeug zum luxuriösen Leichenkombi.