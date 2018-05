Opel-Fahrer mit 696 km/h geblitzt

6

597 Euro Strafe soll ein belgischer Autofahrer bezahlen! Der Grund: Der Mann wurde im Ort Quiévrain mit 696 km/h geblitzt – erlaubt waren 50 km/h. Das Tatfahrzeug: ein Opel Astra! Der Bußgeldbescheid klingt nach einem schlechten Scherz, ist aber tatsächlich so verschickt worden. Inzwischen hat die belgische Polizei die Sache aufgeklärt, der Mann war wirklich zu schnell unterwegs: Allerdings ist er nur 60 km/h gefahren. Wegen eines falsch eingegeben Codes war er statt zehn km/h plötzlich 646 km/h zu schnell. Chapeau an dieser Stelle an den Verwaltungsfachangestellten, der diesen absurden Bußgeldbescheid tatsächlich so rausgeschickt hat!