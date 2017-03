Kurioses rund ums Auto: Ford mit Mustang-Leder — 27.03.2017 Außen Mustang, innen Pferd Ein Mustang-Fan aus China hat sich seinen Ford von Tuner Vilner mit original Pferde-Leder auskleiden lassen. Mit Fell zum Kuscheln!

Sitze, Lenkrad, Schaltknaufsack – alles frisch vom Hottehüh.

Wo Mustang drauf steht, muss auch Mustang drin sein: So wünschte es sich zumindest ein Pony-Car-Fahrer aus China. Die chinesische Niederlassung von Tuner Vilner (Hauptsitz: Bulgarien) räumt laut dem Magazin "Motor1" zwar ein, dass dieses Unterfangen etwas "kontrovers" sei – aber der Kunde sei schließlich König. Und so wurde das chinesische Pony innen mit Leder und Fell ausgekleidet, für das vierbeinige Mustangs ihr Leben ließen. Sitze, Lenkrad, Schaltsack – alles frisch vom Hottehüh, samt Originalfell an den Seitenwangen der Sitze.Zugegeben, handwerklich sieht das auf den Fotos top aus. Fragt sich nur, ob überhaupt ein Tier für ein Auto seine Haut lassen sollte – egal ob Rind, Krokodil oder eben Mustang. Alcantara ist doch auch ganz schön, oder?