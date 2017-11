LA Auto Show (2017): Die wichtigsten Auto-Neuheiten — 02.11.2017 Die Stars von Los Angeles! Der neue Jeep Wrangler, Mercedes CLS 53 AMG, BMW i8 Roadster und die GTS-Versionen von Porsche Cayman und Boxster – die Stars von Los Angeles!

Autoren: Elias Holdenried, Andreas Huber

ie LA Auto Show bietet auch 2017 viele interessante Premieren! Die Messe, die Ende November stattfindet und die zweitgrößte der USA ist, legt ihren Fokus traditionell auf Cabriolets und Sportversionen.Und so präsentiert BMW die offene Version des Elektro-Sportlers i8 . Diese heißt Roadster , soll 400 PS haben und eine größere Reichweite als der geschlossene i8 bekommen. Mercedes arbeitet derzeit am kommenden CLS . Das neue Modell könnte in LA zum ersten Mal gezeigt werden. Die dritte Generation der Coupé-Limousine soll Gerüchten zufolge zukünftig auch als 53er-AMG-Version erhältlich sein. Am Stand von Porsche stehen die sportlichen GTS-Versionen des Cayman und des Boxster und wohl auch der puristische 911 Carrera T.AUTO BILD berichtet ab dem 29. November (erster Pressetag) aus den Messehallen in Los Angeles. Vom 1. bis 10. Dezember ist die Messe auch für reguläres Publikum geöffnet. Karten im Vorverkauf sind bereits online erhältlich.Einen Blick in die Zukunft der Automobilindustrie wird auf einer Technik-Konferenz geworfen. Das Themenspektrum umfasst Bereiche wie Fahrzeugsicherheit, IT-Sicherheit in Fahrzeugen, visionäre Designs, Konnektivität und Elektrifizierung. Experten aus den verschiedenen Fachbereichen sind für das Podium angekündigt, um ihre Einschätzung zu den verschiedenen Themen zu geben. Unter den Sprechern sind einige bekannte Namen, darunter auch Peter Schwarzenbauer, Vorstandsmitglied bei BMW, und Cristian von Koenigsegg, CEO bei Koenigsegg Automotive. Die Veranstaltungen rund um die Konferenz finden vom 28. bis 30. November 2017 statt.