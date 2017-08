LA Auto Show 2017: Vorschau — 23.08.2017 Die Stars von Los Angeles! Der kommende Mercedes CLS 53 AMG, der BMW i8 Roadster und die GTS-Versionen von Porsche Cayman und Boxster – die Stars von Los Angeles!

Ein Nachfolger für den Mercedes CLS



Autor: Elias Holdenried

ie LA Auto Show bietet auch 2017 viele interessante Premieren! Die Messe, die Ende November stattfindet und die zweitgrößte der USA ist, legt ihren Fokus traditionell auf Cabriolets und so präsentiert BMW z.B. die offene Version des Elektro-Sportlers i8 . Diese heißt Roadster , soll 400 PS haben und eine größere Reichweite bekommen. Mercedes arbeitet derzeit am kommenden CLS . Das neue Modell könnte in LA zum ersten Mal gezeigt werden. Die dritte Generation des Coupés soll Gerüchten zufolge zukünftig auch als 53er-AMG-Version erhältlich sein. Am Stand von Porsche stehen wahrscheinlich die sportlichen GTS-Versionen des Cayman und des Boxster.AUTO BILD berichtet vom 27. bis 30. November 2017 aus den Messehallen in Los Angeles. Vom 1. bis 10. Dezember ist die Messe auch für reguläres Publikum geöffnet. Karten im Vorverkauf sind bereits online erhältlich.