Manche Trends sollte man lieber nicht mimachen. Jüngstes Beispiel: die La Chona-Challenge, die gerade in Lateinamerika um sich greift. Die Regeln sind so leichtsinnig wie gefährlich: Ziel der Challenge ist es, aus einem Auto zu steigen und eine Weile neben dem rollenden Fahrzeug herzutanzen. Dann versucht man, wieder einzusteigen – und das gelingt nicht immer gut. In verschiedenen Videos auf Youtube kann man sehen, wie Challenge-Teilnehmer teils krachend scheitern, die Unfälle reichen vom Laternen-Aufprall bis zum Sturz auf die Fahrbahn.

Auto-Tanz zu La Chona: Gefährliche Aktion

Auch wenn es gelegentlich lustig aussieht, der trendige Auto-Tanz ist in vieler Hinsicht bedenklich. Zum einen gefährden die Tänzer sich selbst und ihre Autos, zum anderen das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. So sind die Folgen nicht abzusehen, wenn ein Fahrer es nicht schnell genug in seinen Wagen schafft, der führerlos umherrollt. Nicht ganz so brenzlig, aber auch nicht völlig ungefährlich ist die Challenge in der Beifahrerversion, wie man in folgendem Video sehen kann (bei 5:22 Minuten).

US-Star löst Challenge aus