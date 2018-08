La Strada Regent S: Wohnmobil-Test

K eine sechs Meter ist er lang, der neue Sprinter, den der deutsche Hersteller La Strada zum Regent S ausbaut. Ein Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden eine sechs Meter ist er lang, der neue Sprinter, den der deutsche Hersteller La Strada zum Regent S ausbaut. Ein Kastenwagen also, dessen Grundpreis bereits bei knapp 67.000 Euro liegt. Hat der Kunde dann alles auf der Liste angekreuzt, was ihm wichtig und sinnvoll erscheint, klettert er flott in sechsstellige Dimensionen. Richtig viel Geld also. Doch für La-Strada-Kunden keine unüberwindbare Hürde, scheint es. Die Zahlen jedenfalls lassen Geschäftsführer Marco Lange ziemlich zufrieden urteilen: La Strada baut seit geraumer Zeit knapp 330 Wohnmobile jährlich. An schnellem Wachstum haben die Hessen kein Interesse, lieber optimieren sie die Fertigung. Inzwischen setzt La Strada, aller Liebe zur Handarbeit zum Trotz, sogar einen ersten Roboter ein. Seine Aufgabe: die bis zu 3500 Holzplatten zu sortieren, mit der La Strada die Vielfalt seiner Innenausbauten sichert. Montieren lassen sie ihn allerdings noch nicht.

Mit der 360-Grad-Kamera sind enge Parklücken kein Problem

Hey Mercedes: Das Auto hört aufs Wort. Ebenso praktisch sind die drei Ablagefächer.

Das ist er: Der Regent S ist der Premium-Kasten von La Strada, der ab Herbst 2018 diesen Anspruch noch besser erfüllt: Mit dem neuen Der Regent S ist der Premium-Kasten von La Strada, der ab Herbst 2018 diesen Anspruch noch besser erfüllt: Mit dem neuen Mercedes Sprinter als Basis bietet der Regent S durchweg hochmoderne Technik mit jeder Menge Assistenten. So bleibt der Wagen auf Wunsch auch bei Seitenwind selbstständig sauber in seiner Spur, regelt bei Bedarf den korrekten Abstand zum Vordermann und haut, wenn es sein muss, selbsttätig die Bremsen so brutal rein, dass ein Auffahrunfall vermieden werden kann. Das alles kostet freilich extra, ebenso wie das Park-Paket, das mit einer 360-Grad-Kamera das Zirkeln auch in engste Parklücken zum Kinderspiel werden lässt. Um die Fahrzeugumgebung links und rechts aufzunehmen, hat Mercedes zwei Kameras an der Unterseite der Rückspiegel montiert. Auf sie gilt es also aufzupassen – Ersatz wird teuer.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Auf der Straße macht der neue Sprinter richtig Laune