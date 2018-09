Automobili Amos präsentiert im Zuge der Grand Basel den Delta Futurista! Was für ein: Derwird– und wie!, mehrere Kilound mehr! Dafür sind allerdings nicht Lancia oder FCA verantwortlich, sondern die kleine. Schon vor Monaten hat der Gründer Eugenio Amos den Hashtag #makelanciagreatagain ins Leben gerufen. Sein Ziel: die Rallye-Ikone Delta Integrale leichter, stärker und besser zu machen. Das ganze Vorhaben erinnert dabei zwangsläufig an Singer Vehicle Design , die klassische Porsche 911 modifizieren und an die Neuzeit anpassen.

Ausgangspunkt für den Automobili Amos Delta Futurista sind. Amos' nimmt für seinen Umbauten bewusst keine Evo-Modelle, da diese inzwischen zu selten und zu wertvoll sind. Der auffälligste Unterschied zwischen Neuauflage und Original ist der Fakt, dass dernur nochhat. Dazu wird das komplette Auto auseinandergenommen, von Grund neu aufgebaut und das Chassis verstärkt. Alleine die Karosseriearbeiten dauern mehrere Monate. Überwerden per Hand an die Karosserie angepasst. Dasbesteht ausund soll alleine. Frontschürze und Kühlermaske sind bei der Neuauflage in Sichtcarbon ausgeführt, die Magnesiumfelgen sind komplett neu entwickelt und erinnern ganz bewusst an die Evo-Felgen. Die Optik des Futurista ist unverkennbar Lancia Delta mit behutsamen modernen Details wie etwa den neuen Scheinwerfern.

Der Innenraum ähnelt dem des Originals, wurde aber komplett überarbeitet.

Um den Spirit des Ur-Delta zu erhalten, wurde zwar das Cockpit-Layout übernommen, dennoch entspricht keine Kante und kein Winkel wirklich dem Original. Behutsam modernisieren stand im Lastenheft, wie die Recarositze, die in Form und Design speziell für den Delta Futurista gefertigt werden. Als Tribut an den Rallye-Champion Delta S wurde die Ganganzeige per Display ins Futurista-Cockpit übernommen, wie auch die Leuchtanzeige für den Drehzahlmesser. Auch an den Überrollkäfig wurde gedacht, der sich perfekt integriert unter Abdeckungen verbirgt. Alcantara ist allgegenwärtig. Das Lenkrad ist griffig, was es auch sein muss, um die 330 PS optimal über den Asphalt justieren zu können. Eine Besonderheit: Der Delta Futurista kommt mit Blinkertasten auf dem Lenkrad. Auch die Lichthupe ist dort integriert. Auf der Taste steht "levati!, was so viel heißt wie: "Weg da!". Nicht nur fürs Auge, sondern für die Gewichtsoptimierung, wurde wie an der Karosserie auch im Innenraum viel Carbon verbaut.