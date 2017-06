Lancia Voyager: Gebrauchtwagen-Test — 16.06.2017 Raumschiff Surprise Was taugt die Van-Legende Voyager, wenn sie auf einmal Lancia-Embleme trägt? AUTO BILD macht den Gebrauchtwagen-Test.

Nach über 150.000 Kilometern steht der Voyager gut da



Macht Spaß: Der Van ist angenehm straff gefedert, die Sechsstufenautomatik schaltet weich.



Technische Daten: Lancia Voyager 2.8 CRD 16V Motor Vierzylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2776 cm³ Leistung 120 kW (163 PS) bei 3800/min Drehmoment 360 bei 1800/min Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 0–100 km/h 11,9 s Tank/Kraftstoff 76 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsstufenautomatik/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 5218/1998/1750 mm Kofferraumvolumen 934–3912 l Leergewicht/Zuladung 2330/548 kg

Die Bremsscheiben haben mit den 2,3-Tonnen ihre liebe Müh

Autor: Malte Büttner Fazit Es wäre übertrieben zu behaupten, beim Lancia Voyager hätte zusammengefunden, was zusammengehört. Doch der falsche Hase ist kein schlechter Kerl. Er bietet enorm viel Platz zum überschau baren Kurs. Wer ein gut gewartetes Fahrzeug findet, hält das Risiko in Grenzen.



iligranes Design , spezielle Technik, hochwertige Materialien, liebevolle Details ... die Assoziationen, die der Name Lancia weckt, sind so weitläufig wie die ganze Geschichte der italienischen Edelmarke. Die Realität sah oft anders aus: Weil die Verkäufe fast immer hinter den Erwartungen blieben, verteilte Konzernmutter Fiat schon früh reichlich Zutaten aus dem eigenen Regal. Eine kosten-, aber nicht immer stilschonende Politik, die 2011 mit dem Voyager einen Höhepunkt erreichte. Die Konzernbosse griffen sich den Van-Urvater von der Chrysler-Schwester, pappten ein paar-Embleme vorn und hinten dran, eine hübschere Uhr rein, und fertig sollte er sein, der edle Familiengleiter vonKeine sonderlich pfiffige Strategie, immerhin könnten die Zielgruppen beider Marken kaum weiter auseinanderliegen. So scheint auf den ersten Blick die einzige Parallele zwischen den Schöngeist-Italienern und den Viel-Platz-für-wenig-Geld-Amerikanern die rustikale Qualität zu sein. Doch mit den alten Vorlieben dürfen auch die alten Vorurteile beiseitegewischt werden. Der Van ist angenehm straff gefedert, die Sechsstufenautomatik schaltet weich, und auch an unserem Testwagen, den Steffen Reiser aus Bremen zum Verkauf anbietet, lässt sich nach mehr als 150.000 Kilometern kaum Vergang ausmachen.Die Schwachpunkte sind eher dem hohen Gewicht und den vielen elektronischen Helferlein anzukreiden. Die Bremsscheiben sind unterdimensioniert und haben mit dem 2,3-Tonnen-Trumm ihre liebe Müh. Bei der serienmäßigen Vollausstattung kommt es immer wieder mal zu Ausfällen an den elektrischen Schiebetüren, den in der Topversion sogar elektrisch klappbaren Sitzen in der dritten Reihe sowie der elektrischen Heckklappe. Ärgerlich, doch hier schneiden die Konkurrenten VW T5 oder Mercedes Viano V-Klasse auch nicht besser ab. Rein mechanisch lässt sich dem in Kanada zusammen gesteckten, abgesehen von einer gewissen Lieblosigkeit im Detail, nicht viel vorwerfen. Okay, der Diesel könnte etwas ruhiger sein, die Lenkung direkter, die Materialien hochwertiger. Dafür erhalten Gebrauchtkäufer einen 5,22 Meter langen Individualisten. Wer stört sich da schon an etwas Etikettenschwindel?