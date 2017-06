Le Mans: Nachbericht Michelin — 21.06.2017 Michelin gewinnt zum 20. Mal in Folge Seit 1998, als Porsche mit dem GT1 von Laurent Aiello, Stéphane Ortelli und Allan McNish die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat, teilen alle Sieger des weltberühmten Langstreckenklassikers eine Gemeinsamkeit: Ihre Rennwagen rollten auf Reifen von Michelin.

Am vergangenen Sonntag folgte für die französische Premiummarke der 20. Erfolg auf dem "Circuit des 24 Heures" in Serie: Die Porsche-Piloten Timo Bernhard, Brendon Hartley und Earl Bamber überquerten die Ziellinie am Ende eines überaus dramatischen und ereignisreichen Rennens als Erste. Auch ihr 919 Hybrid war mit Pneus von Michelin bestückt. "20 Le Mans-Siege am Stück zeigen, dass Michelin seine Partner in den vergangenen 20 Jahren erfolgreich mit Reifen ausgestattet hat, die stets auf Augenhöhe mit den fortlaufend weiterentwickelten Rennwagen waren", erläutert Pascal Couasnon, der Motorsportdirektor von Michelin. "Wir mussten vorausdenken und auf neue Herausforderungen schnell reagieren. Dabei haben wir viele Innovationen entwickelt, von denen viele bereits in die Produktion von Serienreifen eingeflossen sind. Zugleich konnten wir mit dieser Herangehensweise die technologischen Partnerschaften mit den größten und bekanntesten Autoherstellern weiter vertiefen. Auch hierdurch haben wir fortschrittliche Entwicklungen von der Rennstrecke auf die Straße gebracht." Insgesamt war es der 26. Gesamtsieg des französischen Reifenherstellers bei dem Härterennen an der Sarthe.

Entwicklungen von Michelin in Le Mans Schlüssel zum Erfolg

Auftakt: Porsche setzte 1998 beim Le Mans-Sieg mit dem GT1 auf Reifen von Michelin – wie seither alle Gewinner des Langstreckenklassikers.

Intensives Duell um die Spitze hinterließ seine Spuren

Turbulent: Toyota musste in Le Mans erneut Rückschläge verkraften.

Porsche-Trio triumphiert dank großem Kampfgeist