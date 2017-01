LED-Werkstattlampen: Test — 20.01.2017 Viel Licht, viel Schatten AUTO BILD hat 14 Lampen von 5 bis 94 Euro getestet. Welche sind die hellsten Typen – und welche Blender?

Wichtig: großflächige Ausleuchtung und praktische Halterungen



# LED-Werkstattlampen im Test 1. JMP AKKU – LED Handlampe 10 LED/5 Watt Preis: 36,10 Euro AUTO BILD Urteil: 5/5 Sterne 2. HAZET – LED Handlampe 1979-7 Preis: 89 Euro AUTO BILD Urteil: 4.5/5 Sterne 3. PHILIPS – LED Arbeitsleuchte RCH31 UV Preis: 89 Euro AUTO BILD Urteil: 4.5/5 Sterne 4. ANSMANN PROFI – Werkstattleuchte WL250R Preis: 57,99 Euro AUTO BILD Urteil: 4/5 Sterne 5. OSRAM – LEDinspect Pro Slimline 280 Preis: 62,73 Euro AUTO BILD Urteil: 4/5 Sterne 6. OBI – Arbeitsleuchte 20+3 Preis: 5,99 Euro AUTO BILD Urteil: 4/5 Sterne 7. RYOBI – Akku-Stableuchte R18ALF-0 Preis: 75 Euro AUTO BILD Urteil: 4.5/5 Sterne 8. LED – Rechargeable Flood Light 15W Preis: 39,99 Euro AUTO BILD Urteil: 4.5/5 Sterne 9. KRAFTMAX – LED Arbeitsleuchte Preis: 23,44 Euro AUTO BILD Urteil: 4.5/5 Sterne 10. BAUHAUS – LED-Taschenlampe 24 FLG. Preis: 4,95 Euro AUTO BILD Urteil: 3/5 Sterne 11. OECOLUX 60 – LED-Arbeitsleuchte Preis: 14,40 Euro AUTO BILD Urteil: 3/5 Sterne 12. LE SUPERHELLER – LED Stirnlampe Preis: 8,99 Euro AUTO BILD Urteil: 2,5/5 Sterne 13. BRENNENSTUHL 96 – LED Akku-Kfz-Werkstattleuchte IP 54 Preis: 71,22 Euro AUTO BILD Urteil: 2/5 Sterne 14. A.T.U – Akku-LED-Arbeitsleuchte 30 + 6 LED Preis: 14,99 Euro AUTO BILD Urteil: 1,5/5 Sterne

Autor: Christian Bruns Fazit Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Das wusste bereits Goethe. Schon für wenig Geld gibt es helle Gesellen mit reichlich Strahlkraft. Das ist aber noch nicht alles. Denn beim Schrauben kommt es auch auf gute Befestigungslösungen an.



eben passendem Werkzeug ist gutes Licht der Schlüssel zum erfolgreichen Schrauben. Denn richtig reparieren kann nur, wer alle Mängel in den Tiefen des Motorraums erkennt. Hobbyschrauber greifen dabei gern zu LED-Werkstattlampen, da sie sehr helles Licht bieten und vielseitig einsetzbar sind – und das sogar ohne Steckdose: in der Einzelgarage, am Tiefgaragenstellplatz oder unterwegs bei einer Panne . Zudem sind sie stabiler als andere Lichtquellen mit dünnen Glühwendeln oder zerbrechlichen Neonröhren. Wir haben 14 Leuchten getestet – vom Billigprodukt aus dem Baumarkt bis zur über 90 Euro teuren LED-Technik aus dem Zubehörhandel.Neben der Helligkeit sind vor allem die Leuchtdauer und die Verteilung des Lichts wichtig. Die Geräte von JMP und Ryobi leuchten große Flächen gleichmäßig und hell aus. Das erhöht den Komfort beim Schrauben, weil die Lampe nicht ständig wieder neu platziert und ausgerichtet werden muss. Genauso wichtig ist aber auch, dass sich die Leuchte optimal am Einsatzort befestigen lässt. Beim Basteln im Motorraum hängen die Lampen idealerweise an der Haube. Da die meisten Autos aus Blech bestehen, sind Magneten überaus praktisch. Darüber hinaus bieten viele Modelle noch dreh- und schwenkbare Haken zur Befestigung am Fahrzeug. Einige Leuchten verblüffen mit coolen Gimmicks: Im Pannenfall sorgt ein Blinklicht, wie das vom LED Flood Light, für Aufmerksamkeit bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Auch nett: Das Philips-Gerät verfügt über UV-Licht zum Aufspüren von Lecks in Klimaanlagen. Stirnlampen scheinen eher Notlösungen zu sein, da das getestete Modell einen zu kleinen Fokus bei nur mäßiger Helligkeit bietet. Als Blender erweisen sich die schwachen Lampen von A.T.U und Brennenstuhl: Sie bringen kaum Licht ins Dunkel.