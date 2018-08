"Die Kombination aus klassischem Roadster und kompromisslosem Sporttuning reizt mich am Abarth 124 Spider", sagt Von der schnellen Truppe: Acht Leser plus Begleitung kamen zur "Abarth Driving Academy" zum Driving Center Baden. Leser Sebastian Haritz voller Vorfreude auf die Abarth Driving Academy. Im August haben Abarth und AUTO BILD acht Leser plus Begleitung zum Rendezvous mit dem Skorpion ins Driving Center Baden geladen. Dort dürfen sie die verschiedenen Modellvarianten des 595 und 124 Spider auf Herz und Nieren testen. Gleichzeitig können sie sich mit fünf verschiedenen Fahrübungen an ihre persönliche Grenze herantasten und diese – dank der Tipps der Instruktoren – weiter ausbauen.



Mögen die Spiele beginnen

Beschleunigen auf nassem Untergrund, im Slalom um die Pylonen, zwei scharfe Schikanen, dann der abrupte Halt in der Stopbox – und das alles auf Zeit: Auf dem Handlingkurs studieren die Teilnehmer die Fahrphysik der Autos. Sebastians Frau Ramona ist begeistert von der Brembo-Bremsanlage des 595: "Unglaublich, wie die zupackt", sagt sie. Auf der bewässerten Driftplatte zeigt sich, wer Feingefuhl im Gasfuß und am Lenkrad hat: Die Leser versuchen, den 124 Spider mit kurzen, kräftigen Gasstößen und sanftem Gegenlenken in den kontrollierten Drift zu bekommen. "Das klappt ja schon ganz gut", lobt Instruktor Lukas die Teilnehmer über das Walkie-Talkie. Also ab auf die Strecke: Hinter Lukas im Führungsfahrzeug geht es auf den Rundkurs. Dabei weichen erste Unsicherheiten zunehmend dem Spaß an Ideallinien und am Kurvenräubern.

Im Drift zum Höhepunkt

Nach der Mittagspause geht’s auf die Schwarzwaldhochstraße. Hier testen d ie Leser die Abarth in freier Abarth Driving Academy: Vom Skorpion gestochen zur Galerie Wildbahn – und genießen die schöne Umgebung und den einmaligen Sound der Akrapovic-Auspuffanlagen. Höhepunkt ist die Renntaxifahrt: Im schnellen Drift erleben die Leser, was es heißt, wenn Profis über die Rennstrecke rasen – abarthig ...