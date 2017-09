Leserin Rebecca Schirge von e-Mobilität beeindruckt — 07.09.2017 Kein Weg war zu weit „Mit dem Elektro- und Benzinmotor kommt man fast überall hin“, zeigte sich Leserin Rebecca Schirge beeindruckt von ihrem Testwagen.



Golf GTE: Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: kombiniert 1,8 – 1,6; Stromverbrauch in kWh / 100 km: kombiniert 12,0 – 11,4; CO2-Emissionen in g / km: kombiniert 40 – 36 • Effizienzklasse A+ • Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis

©Rian Heller

Und die Reisebloggerin ist immer noch begeistert: „Wir waren in den Walliser Alpen auf über 2000 Metern, in Hamburg, an der Nordsee und in der Uckermark. Das Fahren fühlte sich jedes Mal ein wenig wie Fliegen an. Nicht vom Tempo her, sondern vom Gefühl im Auto.“

Rebecca Schirge war beeindruckt: „Für mich als ‚Nicht-Technikerin‘ war alles intuitiv zu bedienen.“ ©Rebecca Schirge

In der Stadt fuhr die 34-Jährige vorwiegend elektrisch. Auf den langen Reisen sorgte

der Benziner im Plug-in-Hybrid für Unabhängigkeit. Was unterwegs auffiel: Immer mehr Hotels bieten bereits Ladesäulen für Elektroautos an, insgesamt könnte das Netz öffentlicher Ladesäulen noch dichter sein. Umso wichtiger war es, Ladesäulen in der Nähe zu finden. Mit der Charge & Fuel-App über das Smartphone war das kein Problem. Es wurde sogar angezeigt, ob der Ladeplatz bereits von jemandem genutzt wurde oder nicht.

Beratung und Probefahrten

Informieren Sie sich über die e-Modelle von Volkswagen, oder fahren Sie diese bei einem e-Partner von Volkswagen Probe. Weitere Informationen zu den e-Fahrzeugen und dem Partner in Ihrer Nähe finden Sie online unter: