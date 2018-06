remium ist prima, nur blöd, wenn es kaum einer sieht. Im Heimatland von Mercedes BMW und Audi bekommt Toyotas Luxustochter Lexus seit Jahren nur schwer einen Reifen auf den Boden. Gerade einmal 3002 Neuzulassungen in 2017! Aber aufgeben ist nicht. Im Gegenteil: Ab Januar 2019 schicken die Japaner erstmals ihre Erfolgslimousine ES 300h nach Deutschland. Die war bislang vor allem in den USA ein Bestseller und soll nun bei uns wohl bald den GS ablösen.

Dominant: Ein Großteil der ES-Front besteht aus Kühlergrill – das kann man durchaus mögen.

Mit dem Gardemaß von 4,98 Metern fährt der Japaner in siebter Generation direkt ins Haifischbecken hinein. A6, E-Klasse und 5er – all die Dienstwagenklassiker tummeln sich hier. Die Köder, die Lexus auslegt, sind bekannt: Fast die gesamte Front verschlingt der Haifischmaul-Grill. Dazwischen eine hübsche coupé-hafte Figur, im Innenraum reichlich Wohlfühl-Luxus. Unterm Blech arbeitet Toyotas bewährter Hybridantrieb . Die Batterie ist im Vergleich zur letzten Generation um zehn Prozent geschrumpft und passt jetzt unter die Rückbank. Statt eines Sechszylinders übernimmt ein neuer, auf Effizienz getrimmter 2,5-Liter-Vierzylinder die Arbeit. Der bringt es zusammen mit dem Elektromotor auf eine Gesamtleistung von 218 PS, was angesichts eines molligen Gewichts von rund 1,7 Tonnen nicht nach verschwenderisch viel klingt.