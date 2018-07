Lexus RX III: Gebrauchtwagen-Test

A

m Hybrid-Lexus ist vieles anders als bei anderen Allradautos: kein Anlasser, keine Kupplung , kein Wandler, keine Getriebeübersetzungen, keine Kardanwellen, kein Verteilergetriebe. Stattdessen Frontantrieb über einen 123 kW leistenden Elektromotor und einen 249-PS-V6-Benziner plus zusätzlicher Hinterradantrieb mittels eines 50-kW-Elektromotors. Der RX 450h fährt immer elektrisch an, und wenn der Strom aus der knapp 2 kWh kleinen Hybridbatterie gerade nicht reicht, wird ohne Anlassergewimmer der 3.5-V6 angeworfen, der dann einen Generator antreibt, der wieder um die zum Anfahren benötigten Elektromotoren mit ordentlich Strom versorgt. Nur wenn es richtig steil bergauf geht oder dabei gar ein schwerer Anhänger am Haken hängt, gibt der Hybrid-Lexus leise summend auf. In unserem Test mit dem für den RX 450h zulässigen Zweitonnen-Anhänger war beim dritten Anfahrversuch an einer 14-Prozent Steigung Schluss. Der Antrieb meldet dann im Display eine Überhitzung des Hybridsystems. Dann muss man warten.