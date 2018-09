utos haben ja heute alle keine richtigen Namen mehr. Sie heißen GLA, Q3 oder XC40. Und damit ist im Wesentlichen schon die Truppe genannt, gegen die der erste Kompakt-SUV von Lexus antreten soll. Auch der heißt so kryptisch: UX. Das steht für Urban X-over, also die aktuelle Crossover-Automode, die gerade durch die Decke geht. Es ist noch reichlich Zeit, sich an den neuen Namen zu gewöhnen, nach Deutschland kommt der 4,50-Meter-Hipster erst im März 2019.

Sauber abgestimmt: Mit kleinem Wendekreis, gutem Handling und viel Komfort überzeugt der Lexus.

Schnell wird klar, dass der UX im Prinzip ein Gegenentwurf zu den üblichen Verdächtigen sein will. Seine vergleichsweise niedrige Sitzposition, das knapp geschnittene Kleidchen mit überschaubarem Platzangebot und Mini-Kofferraum entlarven den Japaner eher als Kompaktwagen mit den optischen Genen eines Süvchens. Und so fährt er auch. Schön handlich dank cityfreundlich kleinem Wendekreis, agil und auffällig komfortabel. Vor allem wenn das optionale adaptive Dämpfersystem AVS an Bord ist. Das ist furchtbar klug und soll in nullkommanix mit bis zu 650 verschiedenen Einstellungen auf Straßenunebenheiten reagieren können. Mit zwei neuen Benzinern wird der UX starten. Beides identische Zweiliter-Vierzylinder. Der UX 200 fährt als Solist mit 171 PS, der UX 250h lässt sich als Hybrid von zwei E-Motoren assistieren. Gesamtleistung: 178 PS.