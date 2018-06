Rudolf Polzer hat sich beim Auto-Casting mit seinem DeLorean gegen 330 Gegner durchsetzen können.

Schmiermittel-Spezialist Liqui Moly hat erste Bilder vom Shooting für den Erotik-Kalender 2019 veröffentlicht. Das Besondere: Für die neue Ausgabe konnten Fans ihre Autos als Fotomodelle casten lassen. Gewonnen hat Rudolf Polzer aus dem Landkreis Biberach. Mit seinem DeLorean DMC-12 aus dem Vorbesitz von Hollywoodstar Sammy Davis jr. setzte er sich gegen 330 Konkurrenten durch. Die Aufnahmen wurden an einem Containerterminal in München-Riem, in einem Parkhaus in Fröttmaning, im Betonwerk Katzenberger in Obersendling und bei US-Car-Händler Geiger gemacht.