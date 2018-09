Neben den Girls am Start: Audis heißer R8 V10 plus.

Schmiermittel-Spezialist Liqui Moly hat erste Bilder seines Erotik-Kalenders 2019 veröffentlicht. Protagonisten: traditionell die sexy Girls in knapper Kleidung, in diesem Jahr kommen auch noch heiße Öfen dazu. Zu sehen sind vor allem moderne Sportwagen wie Lamborghini Aventador, Mercedes AMG GT S oder der Audi R8 plus. Etwas aus dem Rahmen fällt da der DMC DeLorean . Das US-Kultfahrzeug hatte früher dem amerikanischen Entertainer Sammy Davis Junior gehört. Die Aufnahmen für den Kalender wurden an einem Containerterminal in München-Riem, in einem Parkhaus in Fröttmaning, im Betonwerk Katzenberger in Obersendling und bei dem US-Car-Händler Geiger in München gemacht.