LMC Explorer Comfort I 735 G: Wohnmobil-Test

kay, einen holzfreien Aufbau haben auch andere. Hymer beispielsweise setzt bei der PUAL-Bauweise Aluminium und Polyurethanschaum ein, Carthago nimmt Aluminium und RTM-Hartschaum, Eura Mobil verwendet GFK und Styrofoam. Aber so viel Vertrauen zum eigenen Produkt zeigen tatsächlich nur die Sassenberger: Ganze zwölf Jahre Garantie auf Dichtheit geben sie, einen kostenpflichtigen Check pro Jahr und maximal 120.000 Kilometer Laufleistung vorausgesetzt. LLT ("Long Life Technologie") heißt die Konstruktion, bei der Dach und Boden aus GFK mit den Wänden aus Aluminium, PU-Verstrebungen und isolierendem XPS-Schaum verklebt sind. Das allein ist schon eine ordentliche Investition in die Zukunft. Mit der iBus-Connect-App setzt LMC aber noch eins drauf. Wesentliche Funktionen des Wohnmobils können mit ihr per Smartphone gesteuert werden – im Nahbereich über Bluetooth, von weiter weg über SMS. Sie basiert auf dem Truma-iNet-System und kann nur geladen werden, wenn eine SIM-Karte in der iNet-Box installiert ist. Weil das bei unserem Testwagen nicht der Fall war, haben wir alle Funktionen mit der Truma-App überprüft – das geht dann auch über Bluetooth. Und weil moderne Reisemobilisten immer mehr Mobile Devices mitführen, die über USB geladen werden, hat der Explorer das Dometic-Stromschienensystem mit flexibel platzierbaren USB-Steckdosen an Bord. Dann mal auf in die Zukunft!