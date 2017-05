Luxus-Neuheiten 2017, 2018. 2019, 2020: Alle Autos — 08.05.2017 Die Neuheiten der Luxus-Klasse bis 2020 BMW 9er, Rolls-Royce Phantom, Mercedes S-Klasse Facelift: AUTO BILD zeigt, was im Luxus-Segment bis 2020 zu uns kommt!

Autor: Andreas Huber

iel Bewegung in der Luxus-Klasse: BMW reicht der 7er nicht mehr aus und bringt deshalb den 9er Rolls-Royce frischt den Phantom auf. Mercedes bietet das S-Klasse Cabrio mit 630 PS als Maybach an. Auch Audi erneuert die Modelle A8 und S8 und bereitet eine elektrische Luxus-Limousine vor. Porsche traut sich mit dem Panamera Sport Turismo sogar an das Thema Kombi