Luxus-Wohnmobile auf der CMT 2018 — 13.01.2018 Wohnmobile der Extra-Klasse Auf der CMT 2018 sorgen wieder viele Hersteller mit komfortablen und vor allem hochpreisigen Luxuslinern für Aufsehen. Wir haben eine Auswahl getroffen und zeigen unsere Highlights!

N

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Autoren: Lena Reuß, Isabella Sauer

icht kleckern, sondern klotzen – das ist das Motto der Luxusliner unter den Wohnmobilen . Und dass beim Nonplusultra des Reisens immer noch eine Schippe mehr geht, beweisen die Hersteller der Oberklasse- und Luxus-Wohnmobile erneut auf der CMT 2018 (13. bis 21. Januar) in Stuttgart. Spätestens bei Luxus-Spezies wie Morelo oder Concorde findet man sich schnell jenseits der halben Million wieder. Den Mini , der gegebenenfalls in der Heckgarage parkt, noch nicht mit eingerechnet. An oberster Stelle stehen hier natürlich nicht PS und Drehmoment, sondern Komfort. Immerhin liefern die Luxusliner Funktionen, von denen die meisten "Ottonormalos" selbst im hart erarbeiteten Eigenheim nur träumen können. Beispiele gefällig? Da wären die elektrisch verstellbaren Ledersessel, automatisch ein- und ausziehbare Küchentresen und erfrischende Regenduschen im Bad. Doch der wohl entscheidende Bonus der rollenden Residenzen: natürlich die sich stets verändernde und frei wählbare Aussicht aus dem Fenster. Wer jetzt Lust bekommen hat, ein wenig Luxusluft zu schnuppern, kann sich in unserer Bildergalerie der Luxusliner von der CMT 2018 umschauen.