Lynk & Co 03 (2018): Erster Check, Technik — 19.04.2017 Das ist der chinesische Volvo-S40-Bruder Mit Lynk & Co hat der chinesische Geely-Konzern Volvo eine Schwestermarke zur Seite gestellt. Erster Check im Lync & Co 03!

Das SUV 01 hatte Lynk & Co Ende 2016 präsentiert.

Klassisches Limousinen-Design

Innen orientiert sich der 03 am SUV-Bruder Lynk & Co 01.

Gleiche Basis wie der Volvo S40

Die Limousine nutzt wie der 01 die Volvo-Plattform, die auch den neuen S40 trägt.

Elektroantrieb und Gratis-Konnektivität

Die Scheinwerfer des Lynk & Co 03 erinnern an Porsche-Lichter.

Autor: Michael Gebhardt

Die Geely-Tochter "Lynk & Co" hat Großes vor. Moment mal, Geely? Genau: Der chinesische Konzern hat vor einiger Zeit Volvo übernommen, und die Schweden haben sich unter der fernöstlichen Ägide prächtig entwickelt. Mit neuem Namen, außergewöhnlichem Design und bewährter Volvo-Technik soll nun auch Lynk & Co den Geschmack von Chinesen und Europäern treffen. Einen ersten Aufschlag haben die Asiaten vor einiger Zeit mit ihrem schlicht 01 genannten ersten Modell in Berlin gewagt, wo das SUV mit viel Tamtam enthüllt wurde. Auf der Auto China in Shanghai steht nun, neben der finalen Serienversion des 01, eine neue Studie.Die Nummer 02 hat Lynk & Co vorerst übersprungen und ist direkt zur 03 übergegangen. Dahinter verbirgt sich eine Limousine mit klassischem Dreibox-Design in Mittelklassegröße, die optisch deutliche Anleihen am SUV 01 nimmt. Auch bei der Stufenheckversion sind die Scheinwerfer weit oben angesetzt, und erinnern damit sicher nicht zufällig an Porsche-Modelle. Abgesehen davon bietet der Viertürer aber wenig sportliche Details. Der breite, aber flache Kühlergrill, die geraden Linien in der Flanke und die etwas klobigen Rückleuchten deuten eher auf eine komfortable Reiselimousine hin als auf einen ausgesprochenen Dynamiker.Den Innenraum haben die Designer weitgehend vom SUV übernommen, hier wie da gibt es volldigitale Instrumente, einen großen Touchscreen in der Mittelkonsole und kaum mehr Tasten. Optisch wirkt das schicke Cockpit hochwertig, beim genauen Befühlen entdeckt man aber doch das eine oder andere Bauteil aus billigem Hartplastik.Technisch teilt sich der Lynk & Co 03 die Plattform nicht nur mit dem 01, sondern auch mit den kommenden 40er-Modellen von Volvo, also S40 , V40 und XC40 . Da die CMA-Plattform problemlos skaliert werden kann, dürften die Lynk- und Volvo-Modelle größenmäßig aber etwas voneinander abweichen. Gut möglich, dass der S40 etwas länger ausfällt als der 03. Vorteil für die Chinesen: Mit dem schwedischen Unterbau bekommen sie hochwertige Technik und dürften vor allem beim Thema Sicherheit nicht die Probleme haben, mit denen sich manch anderer Hersteller aus dem Reich der Mitte nach dem ersten Crashtest rumschlagen musste.Auch bei den Motoren bedient sich Lynk & Co am Volvo-Regal. Neben den bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbos sollen aber auch Dreizylinder , Plug-in-Hybride und reine Elektro-Varianten angeboten werden. "Jedes unserer Modelle wird auch elektrisch erhältlich sein", erklärt Marken-Chef Alain Visser. Außerdem kommen alle Lynk & Co serienmäßig mit umfangreichen Konnektivitäts-Features. So sollen die Fahrzeuge über eine eigene App untereinander kommunizieren können, und auch das Verleihen des eigenen Autos nach Carsharing-Manier soll möglich sein.Neben der kostenlosen Vernetzung hat Visser auf der Automesse in Shanghai noch einen Trumpf aus dem Ärmel gezogen. Neuwagen-Käufern will Lynk & Co eine lebenslange Garantie geben. In den Genuss dieser Vorzüge kommen wir in Deutschland allerdings frühestens Ende 2019. Dann soll das Modell 01 in eigenen Showrooms und online vertrieben werden. Klassische Händler plant Lynk & Co dagegen nicht, den Service sollen die Volvo-Stützpunkte übernehmen. Wann der 03 auf den Markt kommt, ist derzeit noch offen. Da Lynk & Co aber jedes Jahr ein neues Auto in den Verkauf bringen will, dürfte der Marktstart in China Ende 2018 erfolgen.