M3, C 63 AMG, IS F: Gebrauchtwagen-Test — 05.05.2017 V8 für alle! Als Neuwagen für Normalverdiener oft unerschwinglich, rücken die Power-Limousinen BMW M3, Mercedes C 63 AMG und Lexus IS F als Gebrauchte nun in erreichbare Nähe.

In Hockenheim zog der M3 der Konkurrenz die Wurst vom Brot



2008 nahm der M3 seinen Gegnern auf dem Grand-Prix-Kurs fast zwei Sekunden ab. Seine Rundenzeit: 2:02,71 Minuten.

Im IS F kommt echtes Tourenwagen-Feeling auf

Lexus und Mercedes

IS F

Toyotas

Lexus

C 63

S-Klasse

Gebrauchtwagen

Technische Daten im Vergleich BMW M3 Limousine (Typ E90) Lexus IS F (Typ UXE2) Mercedes C 63 AMG (Typ W204) Motorbauart V8 V8 V8 Einbaulage vorn längs vorn längs vorn längs Hubraum 3999 cm3 4969 cm3 6208 cm3 Bohrung x Hub 92,0 x 75,2 mm 94,0 x 89,5 mm 102,0 x 94,6 mm Verdichtung 12,0 :1 11,8 :1 11,3 : 1 kW (PS) bei 1/min 309 (420)/8300 311 (423)/6600 336 (457)/6800 Nm bei 1/min 400/3900 505/5200 600/5000 Getriebe 6-Gang manuell 8-Stufen-Automatik 7-Stufen-Automatik Antrieb Hinterrad Hinterrad Hinterrad Reifengröße vorn-hinten 245/40–265/40 R 18 225/40–255/35 R 19 235/40–255/35 R 18 Maße L/B/H in mm 4580/1817/1447 4660/1815/1415 4725/1795/1438 Radstand in mm 2761 2730 2765 Leergew.*/ Zuladung 1646/504 kg 1732/388 kg 1818/352 kg Kofferraumvolumen 450 l 378 l 475 l Tankvolumen 63 l 64 l 66 l Testverbrauch* 13,2 l Super Plus 13,4 l Super 16,5 l Super Plus 0-100 / 0-200 km/h* 4,8/15,7 s 4,8/15,6 s 4,7/14,9 s Höchstgeschwindigk. 250 km/h (abger.) 270 km/h (abger.) 250 km/h (abger.) 100-0 km/h kalt/warm* 34,5/34,6 m 36,6/36,0 m 35,3/35,9 m * Messwerte

Autor: Florian Neher

eute geben wir einen aus, uns ist nach Feiern zumute. Wir jubeln mit den hoch drehenden V8-Motoren von BMW Lexus und Mercedes , sie brüllen ihre Lebensfreude geradezu heraus, frei ansaugend nach dem Motto "Hurra, wir leben noch!" Zwar wurden sie beizwischenzeitlich von noch stärkeren Downsizing-Biturbos abgelöst (nurhält dem Fünfliter-Sauger weiterhin die Pleuelstange), doch in ihrem heutigen Revier, auf den Kiesplätzen der Gebrauchtwagenhändler, kann ihnen kaum einer das Wasser reichen. Und sie sind erschwinglich geworden: Musste man vor zehn Jahren mit ein paar Extras gut 70.000 Euro überweisen, bekommt man die Powerlimousinen heute schon für ein Drittel des Geldes. Ohne dass sie an Reiz verloren hätten, denn in Sachen Ansprechverhalten, Drehwilligkeit und Klang sind die V8-Sauger ihren aufgeladenen Pendants noch immer überlegen.Im Frühsommer 2008 baten wir BMW M3 Limousine Lexus IS F und Mercedes C 63 AMG zum Vergleichstest. Um es kurz zu machen: In Hockenheim deklassierte derseine Mitbewerber, nahm ihnen auf dem Grand-Prix-Kurs mit einer Rundenzeit von 2:02,71 Minuten fast zwei Sekunden ab. Die Gründe? Zum einen ist der86 beziehungsweise 172 Kilogramm leichter als, sein Leistungsgewicht trotz geringster Leistung dennoch am günstigsten. Ferner ist derwegen seines vergleichsweise leichten Vierliter-Motors am besten ausbalanciert, wohingegendeutlich kopflastiger fahren. Daraus resultiert ein weitestgehend neutrales Fahrverhalten, die serienmäßige mechanische Differenzialsperre und die kürzesten Bremswege tun ein Übriges.Was nicht heißt, dasslahme Enten wären: Der(das F steht für Fuji Speedway,Teststrecke und Ex-F1-Kurs) drückt immerhin 505 Nm in seine Wandlerautomatik, die im manuellen Modus ihre acht Stufen hurtig und hart durchknallt. Dabei kommt authentisches Tourenwagen-Feeling auf, denn ab 3600/min reißt der Ansaugtrakt so richtig die Klappe auf. Fahrwerk und Lenkung agieren straff, eingebremst wird dernur von seiner Untersteuerneigung. Und dann ist da noch der. Er zeigt eine spezielle Form des Downsizings: Man nehme eine üppig motorisierteund schrumpfe die Karosserie um den Motor herum auf ein Minimum. 6,2 Liter, 600 Nm, ein Sound zum Niederknien – für die Rennstrecke ist er fast schon zu schade ...