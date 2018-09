Malibu Van 640 LE: Wohnmobil-Test

Mit kräftigem Motor und handlicher Kastenform drängt sich der Malibu als Dauerläufer geradezu auf. Über Tausende Kilometer durchstreift er klaglos finnische Wälder, kämpft sich durch schwedischen Schnee und umrundet stoisch norwegische Fjorde, immer weiter gen Norden. Diese einfache Richtungsvorgabe erspart den Einsatz des nervigen Pioneer-­Navis. Adresseingabe funktioniert nur mit gezogener Handbremse, unterwegs wittert die lispelnde Damenstimme dauernd einen Stau und sucht alternative Routen. Und das in Gegenden, in denen es Anfang Mai oft über eine Stunde dauert, bis überhaupt wieder menschliches Leben auszumachen ist. Darüber hinaus fehlen vernünftige Drehregler für Zoom und Lautstärke.

Technische Daten: Malibu Van 640 LE Motorisierung MultiJet II 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 350 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 120 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6358/2050/2590 mm Radstand/Bereifung 4035 mm/225/75 R 16 CP Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2815/685 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech Stärke Wand/Dach/Boden 24 mm/25 mm/28 mm Isolierung Wand/Dach+Boden Polyurethan/Styrofoam Liegefläche Heck links L x B 1810 x 1020 mm Liegefläche Heck rechts L x B 1960 x 910 mm Kühlschrankvolumen/Froster 75/8 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 80 Ah Gel Frisch-/Abwassertank 100/92 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 6 Preis/Testwagenpreis ab 47.150 Euro/57.640 Euro Testverbrauch 10,2 l D/100 km Kilometerstand bei Testbeginn 830 km Die Daten beziehen sich auf eigene Messungen und Werksangaben

Die aufgeklebten Carthago-­Blenden der Luftausströmer spiegeln sich in der Windschutzscheibe , Fächer hakeln, und die mittlere Dachluke stellt sich ab Tempo 120 von allein auf. Dafür verwöhnt der Malibu in der edlen "Charming"­ Ausführung mit feinen Materialien. Alles ist stimmig komponiert, nichts wirkt aufgesetzt oder undezent. Noch wichtiger ist im hohen Norden, dass die 120 Liter Tankinhalt Reichweiten von mehr als 1000 Kilometern ermöglichen. Passend zum Malibu, der im Redaktionsalltag nicht kalt werden soll. So trat er, kaum wieder in Hamburg angekommen, die nächste Dienstreise an, nach Frankreich. Der Malibu ist eben wie der selige Käfer: Er läuft und läuft und läuft.