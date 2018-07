M AN bringt eine Elektroversion des TGE auf den Markt. Obwohl die Präsentation des eTGE erst auf der IAA AN bringt eine Elektroversion des TGE auf den Markt. Obwohl die Präsentation des eTGE erst auf der IAA Nutzfahrzeuge (20. bis 27. September 2018) in Hannover stattfinden wird, läuft die Produktion des elektrischen Transporters schon im Juli an. Gebaut wird er im polnischen Wrzesnia und ist bei Marktstart nur als geschlossener Kastenwagen erhältlich. Potentielle Kunden können ihn schon jetzt für Preise ab 69.500 Euro vorbestellen. Später sollen weitere Versionen folgen.

Bis zu 1,75 Tonnen Nutzlast

Zum Marktstart steht der elektrische TGE nur als Kastenwagen mit erhöhtem Dach in der Preisliste. Das Hochdach sorgt für einen Laderaum von elf Kubikmetern. Wie hoch die Zuladung sein darf, hängt davon ab, ob der eTGE als 3,5- oder 4,25-Tonner zugelassen wird. Die höchste zulässige Nutzlast beträgt 1,75 Tonnen. Als technische Basis für den MAN TGE dient der Volkswagen Crafter – das ist optisch unschwer zu erkennen. Der eTGE dürfte auch einen Ausblick auf das geplante elektrische Pendant von Volkswagen Nutzfahrzeuge geben. Die Verbrennungsmotoren wurden durch einen Drehstrommotor ersetzt, dessen Höchstleistung MAN mit 100 kW (136 PS) angibt. Im Dauerbetrieb hat der Fahrer eine Leistung von 50 kW (68 PS) zur Verfügung. Wie bei Elektrofahrzeugen üblich, steht das Drehmoment von 290 Newtonmetern sofort an. Die Kraftübertragung übernimmt ein einstufiges Getriebe, das zusammen mit dem Elektromotor und der Motorsteuerung, direkt an der angetriebenen Vorderachse sitzt.

Schnelladung auf 80 Prozent in 45 Minuten

Das Antriebskonzept soll im Idealfall eine Reichweite von ungefähr 160 Kilometern ermöglichen. Das sollte für die üblichen Einsatzzwecke ausreichen, die meisten Nutzfahrzeuge legen im städtischen Raum nämlich pro Tag weniger als 100 Kilometer zurück. Die Lithium-Ionen-Batterien, die übrigens auch im E-Golf von VW zum Einsatz kommen, sitzen beim eTGE unter dem erhöhten Ladeboden und sollen an einem Stromanschluss mit einer Leistung von 7,2 kW in rund fünfeinhalb Stunden vollgeladen sein. An einer Schnellladestation (40 kW) soll der anfangs leere Akku nach 45 Minuten zu 80 Prozent gefüllt sein. Der eTGE verfügt für einen Lieferwagen über eine sehr umfangreiche Serienausstattung: Komfortsitze, Klimaautomatik, Sitzheizung und LED-Scheinwerfer sind immer an Bord. Auch an Assistenzsystemen mangelt es nicht: Eine Rückfahrkamera, ein Umfeldbeobachtungssystem und ein Notbremsassistent gehören schon zur Basisausstattung.

Der eTGE beschleunigt flott auf 90 km/h