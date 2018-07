er Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN zeigt ihm Rahmen der IAA Vorpressekonferenz in Berlin einen Lkw mit Elektroantrieb. Der 26-Tonner mit einer 6x2-Achskonfiguration basiert auf dem MAN TGM und wurde vor allem für den Stadtverkehr entwickelt. Mit seinem Wechselbrückenrahmen kann er für verschiedenste Aufgaben genutzt werden: Neben dem herkömmlichen Waren- und Kühltransport ist der eTruck auch für städtische Müllabfuhren geeignet. Da er praktisch keine Abgase ausstößt und nahezu lautlos ist, soll der elektrische Lkw spürbar zur Verbesserung der Lebensqualität in Städten beitragen. Außerdem kann er auch nachts ohne Lärmbelästigung problemlos genutzt werden.

MAN will in den kommenden Jahren einige Elektromodelle auf den Markt bringen.

Der Elektromotor sitzt in der Mitte des Fahrzeugrahmens und leistet 264 kW (359 PS). Gespeist wird das Aggregat aus Batteriepaketen, die an den Seiten des Rahmens und unter dem Fahrerhaus angebracht sind. Mit vollgeladenen Batterien soll der Öko-Laster 180 Kilometer weit kommen. Die Lkw-Spezialisten verzichten beim eTruck auf ein klassisches Getriebe. Die 3100 Newtonmeter Drehmoment werden stattdessen direkt an die Antriebsräder weitergeleitet. Eine einstellbare Luftfederung an beiden Achsen soll die Beladung des Lkw erleichtern und nebenbei für einen guten Fahrkomfort sorgen. Im Herbst 2018 startet in Österreich ein Feldversuch, bei dem sich neun der Elektro-Lastwagen im Alltag beweisen müssen. Sie kommen bei neun verschiedenen österreichischen Logistikunternehmen zum Einsatz und tragen jeweils verschiedene Aufbauten. Die meisten werden mit Kühlkoffern, Getränkeaufbauten und Wechselbehältern getestet. Um die Langstreckentauglichkeit zu erproben, kommt aber auch ein Sattelschlepper zum Einsatz. MAN will die bei dem Experiment gesammelten Erfahrungen für die Entwicklung einer elektrischen Serienversion nutzen.