MAN TGE 3.180 4x4 Flexebu-Studie: Wohnmobil-Test

Hingucker: Die Camouflage-Beklebung ist eine Attraktion. Eine Serie dürfte braver ausfallen.

Technische Daten: MAN TGE 3.180 4x4 Flexebu-Studie Motorisierung Vierzylinder-Diesel, Euro 6 Leistung 130 kW (177 PS) bei 3600/min Drehmoment 410 Nm bei 1500 bis 2000/min Höchstgeschwindigkeit 165 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang/Allrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5986/2040/2740 mm Radstand/Bereifung 3640 mm/245/70 R 16 Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2960/540 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 3000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/GFK, Stahlblech Stärke Wand/Dach/Boden ca. 50–80 mm Isolierung Wand/Dach/Boden Armaflex, 20 mm plus Luftschicht Liegefläche Aufstelldach L x B 2000 x 1200 mm Liegefläche Heck L x B 1750 x 1300 mm Kühlschrankvolumen/Froster 78/8 l Herd 1 Flamme Bordbatterie 90 Ah Frisch-/Abwassertank 126/85 l Gasvorrat/Heizung –/Diesel (6kW) Preis (geschätzt) ab 60.000 Euro

Mit dem Crafter (und somit auch dem TGE) begann eine neue Ära für den Kastenwagen. Für seine Größe fährt er enorm handlich, zudem sind alle Antriebskonzepte lieferbar – darunter ein 4x4 wie in der Studie, der mit rund 2000 Euro Aufpreis zudem günstig ist. Neu in dieser Klasse ist die riesige Palette an Assistenten. Sogar das Rückwärtsrangieren mit Anhänger kann ein TGE auf Wunsch ziemlich eigenständig erledigen. Als Motoren bietet MAN die bekannten Zwei-Liter-Diesel aus dem VW-Baukasten, die zwischen 102 und 177 PS bieten. In Verbindung mit dem knöchern zu schaltenden Sechsgang-Schaltgetriebe kommt die stärkste Version ab 2000/ min zwar souverän zur Sache, bleibt darunter jedoch etwas müde. Überraschend vernehmlich nagelt der Selbstzünder dazu – der TGE bleibt im Herzen ein echtes Arbeitsgerät. Was auffällt, ist die hohe Qualität des Ausbaus. Kein Knistern, kein Knarzen. Selbst auf grober Piste bleibt der Möbelbau mucksmäuschenstill, und das trotz bewussten Leichtbaus: Die Waage taxiert die Studie auf unter drei Tonnen.