Markenbotschafter: Ronaldo wirbt für Bugatti

Angelique Kerber unterstützt Porsche seit 2015 und fährt auch privat gerne Sportwagen aus Zuffenhausen.

ristiano Ronaldo, Topathlet und äußerst profitable Werbe-Ikone, wirbt für eine neue Marke: Der Stürmer von Real Madrid ist das neue Gesicht von Bugatti . In einem Video zum Bugatti Chiron setzt sich "CR.7" höchstpersönlich hinters Steuer des 1500 PS starken Boliden. Ersten Gerüchten zufolge ist Cristiano Ronaldo einer der ersten Kunden, die einen Bugatti Chiron für rund 2,4 Millionen Euro in Empfang nehmen werden. Das Werk fertigt 2017 die ersten 70 von insgesamt 500 Fahrzeugen.Ronaldo fährt auch privat schon einen Bugatti. Kurz nach dem Titelgewinn der Europameisterschaft 2016 belohnte sich der Stürmer mit einem Veyron Grand Sport Vitesse, der immer noch passable 1200 PS auf seine vier Räder stemmt.Angelique Kerber, die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste und US Open-Siegerin 2016, posiert zusammen mit dem neuen Porsche Panamera Turbo. Der wiederum hält mit 7:38 Minuten die zweitschnellste Zeit auf der Nordschleife (September 2016). Die Markenbotschafterin unterstützt Porsche schon seit 2015 und fährt auch privat gerne Sportwagen aus Zuffenhausen. Bereits 2015 bekam sie als Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ein 991 Carrera 4 GTS Cabriolet. Und auch in diesem Jahr triumphierte sie erneut in Stuttgart. Zur Titelverteidigung gab's einen 718 Boxster S.Eine andere Allianz überrascht dann doch ein bisschen: Lionel Messi, mit rund 65 Millionen Euro im Jahr 2015 bestverdienender Fußballer der Welt, ist Markenbotschafter der indischen Billigmarke Tata Motors. Der argentinische Dribbelkünstler vom FC Barcelona wurde bereits 2015 das Gesicht einer groß angelegten Kampagne mit dem Titel #madeofgreat . Zudem wurde eine Limited Edition eines noch nicht genannten Modells angekündigt.Auch andere Sportler wie Boris Becker oder Sebastian Vettel sowie Promis wie Justin Timberlake, Robbie Williams oder Barbara Schöneberger ließen sich gut bezahlt vor die Motorhaube einer ausgeklügelten Werbekampagne spannen.