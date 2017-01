Maserati GT MC Stradale von Lionel Messi — 09.01.2017 Wer will Messis Maserati? Dieser mattschwarz folierte Maserati GT Stradale von 2012 kostet rund 120.000 Euro. Prominenter Vorbesitzer: FC-Barcelona-Star Lionel Messi!

Der Stradale hat nach wie vor spanische Papiere und Messis Kennzeichen.

Mercedes aus prominentem Vorbesitz



Der Mercedes machte auf den Fotos einen sehr gepflegten Eindruck.

119.900 Euro für einen gebrauchten Maserati GranTurismo MC Stradale – das ist auch für so einen heißen Renner kein Schnäppchen. Besonders macht den mattschwarz folierten Wagen, den ein Händler aus Eschborn aktuell im Internet anbietet, der prominente Vorbesitzer: Der 450 PS starke Italiener stammt laut Verkäufer aus dem Besitz von FC-Barcelona-Star Lionel Andrés Messi Cuccittini, kurz Messi. Viele Informationen zum Auto hält die Anzeige nicht bereit. Neben den technischen Daten und der Ausstattung des rassigen Zweisitzers wird eine Laufleistung in Höhe von 46.000 Klilometern angegeben. Darüber hinaus gibt der Händler nur an, der Wagen trage eine weiße Grundfarbe, habe nach wie vor spanische Papiere und die originalen Kennzeichen von Messi. Die Fotos zeigen ein gepflegtes Fahrzeug in ziemlich guten Zustand.119.950 Euro, also fast den gleichen Betrag, wollte ein Auto-Händler aus Berlin Mitte 2016 auch für dieses silberne Mercedes E 55 AMG T-Modell aus dem Jahr 1998 haben. Das Besondere an diesem Auto: Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher war nachweislich der erste Besitzer. 198.000 Kilometer hatte der im Juli 1998 in der Schweiz zugelassene Kombi runter. Was die Ausstattung angeht, fehlte es dem AMG an nichts: Von der Klimaautomatik über eine Alarmanlage, Niveauregulierung, Parktronic und ein Soundsystem aus dem Hause Bose bis zum Sportfahrwerk mit LM-Felgen war alles inklusive. Und zur Vollausstattung kam dann noch Designo-Leder in Schwarz-Weiß dazu. Der 354 PS starke Achtzylinder des AMG und das Automatikgetriebe blieben unangetastet.