Mazda CX-8 (2018): Teaser — 07.08.2017 Mazda SUV mit sieben Sitzen Mazda arbeitet an einem neuen großen SUV. Der CX-8 ist zunächst für den japanischen Markt vorgesehen. Jetzt gibt es erste Bilder und Infos!

Auf dem ersten Teaser-Bild von Mazda erkennt man, dass es sich um einen Siebensitzer handelt.

Autor: Elias Holdenried

Jetzt wissen wir mehr! Carscoops hat eine Seite aus der Broschüre des neuen Mazda CX-8 veröffentlicht. Auf den ersten Blick fällt die verblüffende Ähnlichkeit zum etwas größeren CX-9 auf, der jedoch nur auf dem amerikanischen Markt angeboten wird. Der CX-8, der wahrscheinlich auf der Tokyo Motor Show 2017 präsentiert wird, ist etwas kleiner und flacher als das US-spezifische Modell CX-9, besitzt aber mit knapp unter drei Metern den gleichen Radstand. Mit seinen drei Sitzreihen ist das neue Modell perfekt auf Großfamilien zugeschnitten. Laut geleakter Broschüre wird er in Japan von einem 2,2-Liter-Turbodiesel angetrieben. Ob der CX-8 neben seinem Heimatmarkt auch in Europa verkauft wird, steht noch in den Sternen.