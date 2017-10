Mazda KAI Concept (2017): Vorstellung — 25.10.2017 Erster Ausblick auf den Mazda3 Mazda gibt mit dem KAI Concept einen Ausblick auf den kommenden Mazda3. Die Studie steht auf der Tokyo Motor Show 2017.

Ein klares Design ohne Sicken und Kanten



Das Heck der Studie wirkt sehr bullig.

Im KAI-Concept steckt ein innovativer Antrieb



Autor: Elias Holdenried

ie neue Generation des Mazda3 kommt voraussichtlich 2019 auf den Markt. Die Studie KAI gibt schon jetzt auf der Tokyo Motor Show 2017 (27. Oktober bis 5. November) einen Vorgeschmack auf den neuen Kompakten. Das Fahrzeug ist glattflächig und in der markentypischen "Kodo"-Designsprache gestaltet. Die Front ist aggressiv, kommt mit großem Kühlergrill und schmalen Scheinwerferschlitzen. Die Frontschürze mit Carbon-Akzenten und die Chromspangen in den Scheinwerfereinbuchtungen verstärken diesen Eindruck.Die Seitenlinie ähnelt stark dem aktuellen Mazda3. Allerdings wurde auf unnötige Sicken und Kanten verzichtet. Die Flanken der Studie wirken muskulös. Das KAI-Concept hat ein großes, zweigeteiltes Panoramadach und eine riesige Windschutzscheibe . Die großen Räder und die winzigen Rückspiegel werden es wahrscheinlich nicht in die Serie schaffen. Das gilt auch für die nur angedeuteten Türgriffe. Das Heck wird von einem großen Diffusor dominiert, in dem zwei runde Auspuffendrohre stecken. Über der Heckscheibe befindet sich ein flacher Spoiler , der sich weit nach unten zieht. Die breite Spur und die vier ovalen Rückleuchten lassen die Studie angrifflustig wirken. Der Innenraum wurde sehr homogen gestaltet und ist durch einen breiten Mitteltunnel geteilt. Der Fahrer sitzt hinter einem geschüsselten Lenkrad und klassischen Rundinstrumenten. Der Beifahrer schaut auf einen Monitor, der sich fast über das komplette Armaturenbrett erstreckt. Mazda nennt diese Fahrzeugarchitektur "Skyactiv-Vehicle".Das Concept ist aber keine reine Designstudie , sondern auch technisch interessant, denn es ist mit der neuen Technologie Skyactiv-X ausgestattet, bei der es sich um eine neue Generation von selbstzündenden Benzinmotoren handelt, die AUTO BILD bereits im aktuellen Mazda3 getestet hat. Und so funktioniert das Prinzip: Ein konventioneller Benzinmotor benötigt zur Zündung einen Funken. Die Skyactiv-X-Motoren zünden zumindest bei Halblast selbst. Das Prinzip ähnelt der Kompressionszündung eines Dieselmotors. Wenn der Fahrer jedoch das Gaspedal stärker betätigt, kommen die altbekannten Zündkerzen wieder zum Einsatz. AUTO BILD geht davon aus, dass diese Neuentwicklung auch im kommenden Mazda3 eingesetzt wird.