Mazda6 Facelift (2018): Test, Preis, Vorstellung, Motoren, Kombi

Vorstellung: Außen nur leicht überarbeitet

LA Auto Show 2017: Auto-Neuheiten zur Galerie Die größten Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger sind an Front und Heck des Mazda6 auszumachen. Vorne erhält er neu gestaltete Scheinwerfer und einen moderneren Kühlergrill, der sich durch viele einzelne Elemente auszeichnet. Die Chromspange der Kühlermaske wandert nun an den Scheinwerfern entlang nach unten. Die Frontschütze wirkt etwas eleganter und der untere Lufteinlass ist etwas schmaler geworden. An der Seitenlinie hat Mazda nichts verändert, allein das neue Felgendesign ist auffällig. Auch das Heck ist nur minimal anders. So läuft das Chromelement in der Kofferraumklappe nun in die Rückleuchten hinein, statt oben mit den Leuchten abzuschließen. Die hintere Stoßstange bekommt zwei neue Kanten, die die Reflektoren am Heck einrahmen.

Innenraum: Komplett neu gestaltet

Der Innenraum ist komplett neu. Er ist aufgeräumt und sportlich. Das Interieur des gelifteten Mazda6 ist im Portfolio der Japaner völlig eigenständig. Die Lüftungsdüsen sind schmaler und weniger verspielt als noch bei anderen Modellen. Qualitativ macht das Topmodell einen riesigen Satz nach vorne. Laut Mazda ist hier jede Fläche neu. Neue Kunststoffe, neues Holz, neues Leder (auf Wunsch Wildleder), neue digitale, individuell programmierbare Armaturen, die klarer und besser ablesbar sind als noch beim Vorgänger. Mittelkonsole, Türverkleidungen, Cockpit - alles wurde angefasst, überarbeitet und vor allem top verarbeitet. Auch die bislang eher schlank geformten Sitze wurden gegen breitere, großzügiger gepolsterte Sessel ausgetauscht, weil das halt besser zum gemütlichen Wesen des Reisewagens passt, zudem bietet Mazda optional erstmals eine Belüftung für die Sitze an.

Fahren: Das Facelift wirkt reifer als der Vorgänger

Der Top-Diesel ist leise und komfortabel. Der Mazda6 ist reifer geworden.

Welche Reife der weiterhin als Kombi und viertürige Limousine angebotene Mazda6 mittlerweile erreicht hat, erfahren wir am Steuer des Top-Diesels. Der steigert seine Leistung auf 184 PS (acht mehr als bisher), beeindruckt dank Doppelturbo mit reichlich Kraft in jedem Drehzahlbereich und einer enormen Laufruhe. Ganz so, als hätte ihm Mazda striktes Nagelverbot erteilt. Eine aufwendigere Dämmung sowie dickere Bodenbleche sorgen zusätzlich für Ruhe, das überarbeitete Fahrwerk mit neuen Dämpfern für einen Komfort, den wir in diesen Kreisen erwarten. Dass der Mazda6 kein übermäßig begnadeter Kurvenräuber ist – geschenkt. Muss er nicht. Bemerkenswert ist vielmehr seine neue Ausgewogenheit, auf einem Qualitätsniveau, für das Kunden in dieser Klasse bislang deutlich mehr zahlen mussten.

Ausstattung: Verbesserte Assistenten

Um den Fahr- und Geräuschkomfort zu steigern, verbesserte Mazda einen Teil der Karosseriestruktur und des Fahrwerks. Serienmäßig fährt der große Mazda nun mit neuem 8-Zoll-Display und Navigationssystem vor, wobei die Bedienung nach wie vor eher verwirrend als selbsterklärend ist. Apple Car Play und Android Auto halten Einzug, ebenso eine 360 Grad Kamera, die das Parken erleichtert. Ein Head-up-Display zählt ab sofort genauso zum Serienumfang wie zahlreiche elektronische Polizisten, die sich um die passive Fahrsicherheit verdient machen.

Motoren und Preis: Zwei Benziner und zwei Diesel zum Marktstart