McLaren 570S Spider (2017): Test — 04.07.2017 McLaren hat wieder einen Spider Pünktlich zum Sommer bringt McLaren den 570S Spider: 570 PS stark, 328 km/h schnell und über 200.000 Euro teuer. AUTO BILD macht die Sitzprobe!

Vorstellung: 570S Spider kommt pünktlich zum Sommer 2017



Schon im August 2017 sollen die ersten 570S Spider ausgeliefert werden.

Interieur: Lässiges Einsteigen ist kein Problem



Armaturenbrett, Lenkrad, Sitze: Alles ist mit Alcantara bezogen.

Ausstattung: Keramikbremse serienmäßig beim Spider



Connectivity: Das bekannte IRIS-System



Motor: Keine Änderungen gegenüber dem Coupé



Vom Motor sieht man nichts. Der 3,8-Liter-V8 bringt es wie im Coupé auf 570 PS und 600 Nm Drehmoment.

Technische Daten und Preis: Genauso schnell wie das 570S Coupé



Autor: Jan Götze

Gerade noch rechtzeitig zum Sommer bringt McLaren den 570S Spider auf den Markt. Das Modell der Sports Series bekommt ein zweiteiliges Hardtop, das sich in 15 Sekunden auch während der Fahrt bis 40 km/h versenken lassen soll. Der Mechanismus ist dabei aus dem ausgelaufenen 650S Spider bekannt. Aktuell ist der 570S Spider somit das einzige Cabrio im McLaren-Line-up. Die Optik des Spider wurde im Vergleich zum Coupé feingetunt. Echte McLaren-Spezialisten erkennen die zum hinteren Kotflügel hin leicht veränderte Seitenlinie und die überarbeiteten Außenspiegel. Diese Maßnahmen haben ebenso aerodynamische Gründe wie die um zwölf Millimeter vergrößerte Spoilerlippe am Heck. Die gläserne Heckscheibe lässt sich wie bei Lamborghini Huracán Spyder und Audi R8 Spyder versenken, um den Sound des 3,8-Liter-V8 besser genießen zu können – hochgefahren dient sie als Windschott. Links und rechts daneben thronen die sogenannten Airdomes. Trotz des elektrischen Verdecks soll der Spider mit 1498 Kilo nur 58 Kilo mehr wiegen als das Coupé. Gerade erst auf dem Festival of Speed in Goodwood vorgestellt, sollen die ersten 570S Spider schon im August 2017 auf den Markt kommen. Mit einem Basispreis von 208.975 Euro beträgt der Cabrio-Aufschlag beim McLaren 570S rund 27.000 Euro. Dazu muss erwähnt werden, dass der Spider gegenüber dem Coupé mit mehr Serienausstattung kommt.Der Einstieg ist easy: Für die Sports Series haben die Briten den Türschweller mit McLaren-Schriftzug tiefer und schmaler gestaltet als beim 650S und 675LT . Bei geöffnetem Dach kann man trotz Flügeltüren ohne große Übung lässig in den 570S Spider einsteigen. Hier gibt es keine Blamage-Gefahr – der Auftritt ist gerettet! Die optionalen Schalensitze sind manuell einstellbar und haben eine starre Rückenlehne, sind aber trotzdem ausreichend bequem. Auch eine gute Sitzposition ist schnell gefunden. Das Interieur wird von schwarzem Alcantara dominiert. Sitze, Lenkrad, Armaturenbrett, Dachhimmel und Teile der Türtafeln sind mit dem Mikrofaserstoff ausgekleidet. Die Materialauswahl und Verarbeitung ist top. Wem die Schalensitze zu sportlich sind, der bekommt natürlich auch elektrische und belederte Sportsitze – je nach Gusto.Bis auf den Verdeckschalter, der in der Mittelkonsole rechts neben der Taste für den Rückwärtsgang positioniert ist, ist das Cockpit weitestgehend vom Coupé bekannt. Fahrmodi und -Stufen werden in der Mittelkonsole ausgewählt, darüber befindet sich der Startknopf. In der Tür sind die elektrischen Fensterheber und Türöffner untergebracht. Die elektrische Außenspiegelverstellung ist etwas unkonventionell links neben dem Touchscreen positioniert. Sehr positiv ist dafür das völlig knopffreie Lenkrad. Hier gibt es nichts, was vom Fahren ablenkt. Das Platzangebot ist bei geschlossenem Verdeck auch für Leute über 1,80 Meter ausreichend, die Kopffreiheit passt. Das von anderen Modellen bekannte IRIS-Infotainment-System erfordert aufgrund der ungewohnten Menüführung eine kurze Eingewöhnung, funktioniert dann aber ohne Probleme. Nervig ist die teilweise lange Ladezeit des Systems. Zusätzlich zum vorderen Kofferraum bietet der 570S Spider noch einen zweiten 70 Liter großen Stauraum im Verdeckkasten. Der steht allerdings nur bei geschlossenem Verdeck zur Verfügung. Zum Öffnen des Geheimfachs wird ganz bequem ein Knopf in der Flügeltür gedrückt. Zum problemlosen Aussteigen gibt es übrigens einen Trick: den Fahrersitz manuell ganz nach hinten fahren. Einziges Problem: Wer das Bein beim Aussteigen zu schwungvoll hinterherzieht, der stößt an die Unterseite des Armaturenbretts. Zahlreiche Streifspuren beim Testwagen bezeugen es.Im Gegensatz zum 570S Coupé hat der 570S Spider serienmäßig eine Keramikbremse. Die Briten versprechen einen Bremsweg von nur 32 Metern aus 100 km/h. Zusätzlich hat McLaren für die Cabrio-Version neue Felgen im Programm. Auf Wunsch bietet McLaren ein Bowers&Wilkens-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern und 1280 Watt an. Das IRIS-Infotainment-System ist von anderen Modellen bekannt.Das IRIS-System mit Siebenzoll-Touchscreen haben alle McLaren-Modelle an Bord. Nach kurzer Eingewöhnung funktioniert das Infotainment gut, nur die teilweise langen Ladezeiten könnten verbessert werden. Über den Touchscreen lassen sich Funktionen wie Navi, Freisprecheinrichtung, Klimatisierung und die optionale Rückfahrkamera bedienen. Apple CarPlay und Android Auto sind beim McLaren 570S Spider nicht an Bord.Beim Spider kommt derselbe Antrieb zum Einsatz wie im Coupé. Es bleibt also beim 3,8-Liter-V8 mit 570 PS und 600 Nm und dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Trotz gut 50 Kilo Mehrgewicht soll der Spider genau wie das Coupé in 3,2 Sekunden beschleunigen. Bis 200 km/h verliert der offene 570S mit 9,6 Sekunden nur eine Zehntel auf den geschlossenen Bruder. Als Topspeed gibt McLaren 328 km/h an, allerdings nur mit geschlossenem Verdeck. Offen sollen maximal 315 km/h möglich sein.• Motor: Achtzylinder-Benziner • Hubraum: 3799 ccm • Leistung: 419 kW () bei 7500 U/min • max. Drehmoment: 600 Nm bei 5000 bis 6500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,2 s • Vmax: 328 km/h • Gewicht: 1498 kg • Verbrauch : 10,7 l/100 km • Preis: